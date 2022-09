Parisi hablando de educación: “No falta un tontito como Marcianeke o algo así... y se hace famoso”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente Franco Parisi, sacó a Marcianeke a colación, en una conversación con Tomás Cox, cuando tocaban el tema de la educación. En el programa “Las cosas como son”, ejemplificó con lo que pasa en Estados Unidos en este materia: “Lo que me pena es que yo veo el colegio público de mi hijo y todos los profesores tienen autos espectaculares. Y todos alegres llegan a la hora y se van a la hora. Aprenden y si hay un problema tengo una reunión inmediatamente”.

La Cuarta recogió los dichos del economista, quien precisó que “todos los meses les hacen un examen a nivel de Estado y nacional cada tres meses. ¿Propongan eso al Colegio de Profesores en Chile? Qué le dicen...”.

“En Chile todos los papás tienen la idea de que su hijito o su hijita son unos genios, pero si pasas tres meses en toma, otro en tomatera y otro en alianza, entonces no aprendes”, sostuvo.

Y de pronto, sacó al cantante urbano a la conversación: “Don Tomás, usted tiene una carrera extraordinaria, pero no falta un tontito como Marcianeke o algo así... y se hace famoso. Yo no lo conozco, pero lo que he visto son cosas medias raras. Entonces, espérate, esto está trastocado”, dijo Parisi.