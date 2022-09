“Es un pobre hueo...”: Paty Maldonado lanzó ácida crítica a Joaquín Lavín Jr. y a Cathy Barriga

Paty Maldonado se lanzó con todo en contra de Joaquín Lavín Jr. tras defender con dientes y garras a su esposa, Cathy Barriga, esto luego de las diversas acusaciones por un presunto déficit económico en la Municipalidad de Maipú.

La exMucho Gusto le exigió al parlamentario que tuviera más cuidado en sus intervenciones públicas que realiza en los diferentes espacios televisivos.

“Me voy a tirar a la piscina. Es vivaracha la mina (Cathy Barriga), inteligente. ¿Sabes por qué? Primero que nada que empiece todo lo que ocurrió en el municipio. Estando claro que no hubo desfalco, que la plata se ocupó bien, ¿Cuál es el problema que te fiscalicen?”, preguntó la comunicadora en la última transmisión de “Las Indomables”.

En la misma línea, aseguró que no considera que sus argumentos sean claros ni contundentes para lograr defender los actos de su pareja.

“Entonces yo no entiendo por qué el marido anda para arriba y para abajo si es un pobre hueo... perdón que te lo diga. Joaquín Jr., no hables hue... Quédate en tu casa. Habla muy mal de ti como hombre, pero muy mal. Si tu mujer no es de los sacos muy limpios, entonces que aclare”, sostuvo.

Finalmente, Paty Maldonado arremetió en contra la exedil de Maipú: “¿Qué se cree esa pobre mujer? Si no te creas que en la izquierda hay gente imbécil si en la derecha tiene muchos imbéciles, muchos”, concluyó.