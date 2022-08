“Tiene que ver con la envidia”: Joaquín Lavín protagoniza fuerte encontrón con JC Rodríguez para defender a Cathy Barriga

Un tenso momento vivió esta mañana el diputado Joaquín Lavín León con los animadores del matinal “Contigo en la mañana”, quien defendió a su esposa y exalcaldesa Maipú, Cathy Barriga, por las acusaciones de mala gestión con el tratamiento de las aguas servidas de la comuna (Smapa).

LEE MÁS: Cathy Barriga protagoniza tenso contacto con Buenos Días a Todos: “Estoy cansada y asqueada de escucharlos”

Fue en medio de una entrevista que Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez realizaban al concejal de Maipú Gonzalo Ponce, quien aportaba antecedentes respecto del déficit de 31 mil millones de pesos que habría dejado la exalcaldesa durante su paso por el municipio maipucino, donde el parlamentario salió en defensa de su esposa.

La molestia de Joaquín Lavín

Lo hizo luego de un comentario de Rodríguez a un video de Barriga, en el que manifestó que algunos usuarios de redes sociales acusaban a la exedil de usar filtros. Dichos que molestaron a Lavín, quien acusó al conductor de burlarse de su esposa.

“No me he reído de eso”, afirmó Julio César, evidentemente contrariado con la reacción del diputado, quien más que dar cuenta de las acusaciones en contra de la gestión de Barriga con Smapa o el déficit de caja que denunció el concejal Ponce, se dedicó a defender la belleza de su esposa.

“¡Ya! Déjeme decirle algo. Ese video no tiene ningún filtro. Cathy no utiliza filtros en sus videos. Y ella es una mujer preciosa, y por eso se ve así. Y eso tiene que ver con la envidia”, afirmó el parlamentario.

LEE MÁS: Cathy Barriga se defiende de graves acusaciones en su contra: “Es tan fácil mentir”

“Y por eso quiero ir al punto de lo que hablaba Monserrat respecto del Concejo (municipal). Cathy es una mujer, desde que llegó a la municipalidad de Maipú, una mujer querida, una mujer linda, una mujer alegre, una mujer distinta en la política. Todos nosotros que estamos aquí conocemos el ambiente político, que es muy sucio, hay muchas cosas tránsfugas que pasan. Ella es una mujer, ustedes conocen sus orígenes, no viene de la política, viene a cambiar parte de la política y eso es una amenaza para todos los políticos”, prosiguió Lavín, quien acusó a los concejales de hacerle la vida imposible a Barriga.

“Principalmente para los que estaban en el Concejo, que intentaron hacer su vida imposible y su gestión imposible. Usted me va a creer que el concejal que está ahí hablando (...)”, alcanzó a señalar Lavín, antes Julio César interviniera para explicarle que los problemas de los vecinos pasaba por la mala gestión con Smapa, que tenía a varios residentes de la comuna sumidos en calles llenas de filtraciones de aguas con fecas y sin ningún tipo de reparación por parte del servicio sanitario público.

“Las arcas tenían más de 12 mil millones de pesos y faltaba por enterar 70 mil millones. Respecto de Contraloria, recurrieron más de 60 veces los concejales. ¿Cuántos sumarios hay? Cero, absolutamente ninguno (...) los hoyos tiene que taparlos el municipio, Serviu no debe hacerlo. Más de 4 mil millones se gastaron en reparar los hoyos con Cathy. Smapa es muy vieja. Que se dedique a hacer su pega el actual alcalde (Vodanovic). Él es el único que sale en la tele a llorar. Lleva un año y medio y no tiene nada más que mostrar de su gestión que criticar lo que hizo la otra alcaldesa. No ha invertido ningún peso en el plan de desarrollo, tienen que decir las cosas como son y es fácil echarle la culpa de todas las cosas a la anterior gestión”, reclamó Lavín.

“Perdone, pero ningún alcalde ha sacado adelante Smapa. Me pongo en el lado de la gente que reclama por Smapa por cuestiones tan serias que hay caca en sus calles. No puede decir que sacaron adelante a Smapa (...) ¿Qué hacemos como Estado con Smapa para darle financiamiento para sacar eso adelante?”, cerró Rodríguez, a esas alturas más que contrariado con los dichos de Lavín.