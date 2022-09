“Hay una guerra alienígena”: Latife juró que extraterrestres son los responsables del cambio climático

Algo está pasando en el cielo y Latife Soto no quiso quedarse fuera de comentar lo que sabe gracias a sus poderes extra sensoriales. Resulta que el 18 de septiembre la cuenta de twitter @ovnichile1 posteó el video de un supuesto ovni que volaba por sobre Santiago.

De hecho, Publimetro Chile replicó el registro del supuesto platillo volador que se estaba haciendo viral en redes sociales y fue grabado en la comuna de Estación Central.

El objeto, que fue grabado desde un edificio de la mencionada comuna, se visualiza bajando de las nubes y haciendo un viraje de 90 grados para luego moverse rápidamente de manera horizontal.

Hasta el momento, muchos cibernautas han explicado sus teorías con respecto al supuesto ovni. Aunque lo cierto es que los expertos analistas de este tipo de fenómenos no han salido a desmentirlo ni a afirmarlo.

Quien sí quiso decir su opinión de los supuestos E.T fue la mismísima vidente nacional Latife Soto, cuyas palabras publicadas en sus redes sociales se están haciendo virales en este momento y empezaron a ser replicadas por varios medios como el portal de ADN.

“Muchos acontecimientos climáticos obedecen a batallas energéticas. Hay una guerra alienígena en los cielos”, juró sin empacho la médium, quien después, en el mismo post, profundizó tremenda teoría que suena a ciencia ficción.

“Queridas lucecitas, hay muchas cosas que se nos han escondido, bueno yo no soy nadie para informarlo… Pero sí ustedes han visto redes o medios que han aparecido supuestas naves, de hecho los amigos del diario La Cuarta hoy publicaron un objeto que se ve como que baja de otra nave gigante y sobrevuela Santiago” , afirmó.

“Pues bien, para los que creemos en seres de otras dimensiones y galaxias lejanas, etcétera… T enemos muy claro que hay una guerra media galáctica y a eso obedece tanto cambio climático” , aseguró convencida de que en estos momentos tenemos sobre nuestras cabezas una verdadera pelea entre seres de otros mundos.

“Bueno respeto lo que cada uno crea… Y están en su derecho de creer cuando lo vean. Cuenten sus experiencias para que juntos, lucecitas, descubramos lo que significa. Esto que publico es la opinión de un amigo”, finalizó llamando a sus seguidores a contar sus experiencias.

¿Vieron a E.T.?

Luego de publicar tremendo manifiesto extraterretre, Latife empezó a recibir distintos testimonios de personas que juraron haber estado bien cerca de seres de otros mundos.

“Siempre en mi mente. Desde chica que ellos están con nosotros. La Isla del Sur, que por mapa no se encuentra, están ellos haciendo sanación”, contó una fan con cierto misterio.

“Ellos nos protegen de asteroides que impactaron con la Tierra. Lo otro es el cambio climático en todo el mundo”, aseguró otra cibernauta. “Es una guerra entre castas extraterrestre, para quedarse con el planeta granja que lamentablemente es este planeta, todos los planetas de este sistema son parte de un consorcio, vean El destino de Júpiter (película del 2015) y entenderán”, juró cruz pa´l cielo un seguidor.

Otra seguidora siente que los E.T. la protegen: “Yo creo que va todo unido. Me he sentido siempre super protegida. Y sueño mucho con la llegada de seres de otra dimensión. Es tan real… Hace muchos años tuve una experiencia con ellos. Estoy segura de que fueron ellos. Aunque no los vi. Solo la luz fuerte de su nave”.

