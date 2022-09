“¡No puede llegar y tirarse esas frases!”: JC Rodríguez arremetió contra la delegada presidencial tras descontrol en Daddy Yankee

Julio César Rodríguez no se tomó nada bien as palabras de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, tras el caos generado durante el concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional.

Este miércoles, la autoridad tuvo que dirigirse a los medios para esclarecer lo sucedido durante la jornada del martes en la noche, en donde describieron graves incumplimientos de la productora, que finalmente terminaron con incidentes dentro y fuera del recinto.

Sin embargo, el conductor de “Contigo en la mañana” recordó que hace algunas horas, la delegada habría publicado un video en su cuenta de Instagram asegurando que se cumplían todas las medidas y protocolos para que el show del puertorriqueño se llevara a cabo.

“No entiendo nada. No entiendo nada de lo que dijo la señora delegada. Me quiero ir pa’ la casa. Acabamos de ver un TikTok donde decía que estaba todo listo y ahora dice que incumplieron. No logro entender la lógica de ella. Dice que ‘vamos a tomar medidas adicionales’, pero ayer dijo que tomaron medidas adicionales. Entonces, no sirvieron”, señaló.

“Lo que no entiendo de la delegada es que dice que (los organizadores) ‘no cumplieron’ cuando ya dijo que estaba todo listo. Si tú exiges 400 o 300 guardias, me imagino que alguien ve el listado”, aseguró.

“No puede decir un día ‘estamos ok con las exigencias’ y al siguiente decir ‘no hubo suficientes guardias’”, reclamó con todo el animador de CHV.

Finalmente, Julio César Rodríguez enfatizó en que “hay que ser más exigente con las autoridades”, porque “ella no puede llegar y tirarse todas esas frases que se tira si un día antes aprobó todo, si hizo un TikTok. No puede hacer un TikTok y decir ‘estamos listos para bailar y pasarlo bien’ para que después pase esto”, sentenció.

Acá te dejamos el registro subido a las diferentes plataformas de la autoridad: