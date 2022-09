[VIDEO] “Ándate a la chu...”: Cliente tuvo feroz día de furia contra cajera de Banco Estado

Hay personas que por algún extraño motivo andan enojadas por la vida, algo así se pudo evidenciar ayer en una sucursal de Banco Estado de Providencia, hasta donde llegó un sujeto bien enojado que quería hacer un depósito de dinero, pero de una forma algo prepotente.

Para mala suerte de él, los mismos clientes que sí esperaban su turno lo grabaron y enviaron el registro a Canal 13, medio que dio a conocer la lamentable situación a través del noticiero Teletrece.

Por motivos que nadie entendió bien, el hombre quería ser atendido antes que los demás y en particular por una sola cajera, a la cual se dirigió para insultarla reiteradamente.

“Necesito hacer un depósito. Yo estoy hace rato acá. A mí me importa un p... que tú no me querai atender”, partió diciéndole a la empleada del banco que intentaba explicarle que debía respetar el llamado por números.

“Está llamando la caja 5. Yo no lo llamé”, le trató de explicar la cajera. Sin embargo, el individuo insistió: “No, yo quiero que tú me atendai, poh”.

“Ándate a la chu... Ya poh, ándate. No te voy a hacer caso. ¿Qué pasa? Acaso van a ir a fuera. Hace rato que me llamaron y no me dejan hacer mi depósito”, prosiguió insultando a la mujer, lo que llevó a algunos clientes a reaccionar y llamarle la atención sin lograr calmarlo.

Como el sujeto jamás cambió su extraña y agresiva actitud, llegó al lugar personal de Carabineros de la 19º Comisaría de Providencia. Sin embargo, esto no lo calmó, porque continuó con prepotencia e incluso llegó a enfrentarse a una uniformada, según informaron en T13 y el portal de La Cuarta.

Como el hombre nunca quiso asumir su falta y se ospuso al control de identidad respectivo, fue aprehendido. Si bien no pudo realizar su depósito, minutos más tarde fue liberado, asegura la información emitida por los medios mencionados.

Revisa aquí el día de furia del cliente de Banco Estado.