“La sapa guatona del barrio”: el momento viral de “Contigo en la Mañana” en Meiggs

“Contigo en la Mañana” realizó un despacho desde el Barrio Meiggs, donde nuevamente han aparecido algunos toldos azules, a pesar de la acción de Carabineros y la Municipalidad. En ese contexto, Verónica Espinoza, comerciante ambulante del lugar, dio un testimonio sobre lo que ocurre en el sector, desatando risas en el estudio.

“Nosotros no somos mafia, somos personas de esfuerzo, somos sindicato formalizado de comerciantes ambulantes y la municipalidad no nos quiere escuchar. Si ponemos toldo, no importa le color que sea, es por el calor”, explicó Espinoza.

“Aquí no nos toman en cuenta, no nos toman en cuenta. Aquí hay una mesa de trabajo y no hemos sido incluidos por la municipalidad”, explicó la mujer molesta.

Pero mientras la comerciante hablaba, a la Monserrat Álvarez le comenzaron a legar mensajes: “Nos han llegado al menos cuatro mensajes que señalan que su madre, que también trabaja en Meiggs, arrendaría su toldo azul”.

“Aquí hay una persona que toda la vida ha deseado el puesto de mi mamá. Ella inventa cosas. Mi mamá es una persona de la tercera edad y ella tiene patente”, se apuró en explicar la mujer.

Y acá se lanzó la cuña que ahora es todo un viral: “¿Le digo una cosa? Aquí la envidia es muy grande, todos desean lo que tienen los demás. Aquí hay muchas personas que pueden testificar esto y todos la conocen como la ‘sapa guatona del barrio’, por lo mentirosa, ha hecho tanto daño esa mujer”.