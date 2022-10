“No hay virtud alguna”: Inspector Vallejo le paró los carros a Helhue Sukni por acusar a jueza de humillarla en un juicio

El mediático y retirado subcomisario de la PDI, José Miguel Vallejo, cuestionó este miércoles los reclamos que realizó en redes sociales la abogada Helhue Sukni, quien en un live de Instagram dijo sentirse “humillada” por una jueza que le hizo esperar más de dos horas en un juicio.

“Estoy tan amargada hoy, una jueza se portó como la call... conmigo, como el hoyo. Me trató pésimo y lo encuentro el colmo”, contó en la red social la sentida abogada, quien acusó a la magistrada de faltarle el respeto al demorar su audiencia.

El enojo de Helhue Sukni

“Tenía una audiencia a las 10 de la mañana y me tocó a las 12:27, o sea, dos horas y media después (...) me sentí tan humillada, porque generalmente los magistrados en este país son tan educados, tan decentes, pero que un juez te falte el respeto, uno se siente mal y esa hu... me bajoneó”, expuso Sukni.

“Lo pasé tan mal hue... con una jueza, encuentro que es falta de respeto pa’ uno (...) lo más importante es que todos somos humanos. Hay gente que cree porque tiene palta, y hay hue... que son unos atorrantes cul... que no tienen donde caerse muertos e igual se creen la muerte. Hay gente que cree que porque tienen algo de poder, como dirigir una audiencia o determinar la libertad de una persona, a uno la humillan”, reclamó.

Los dichos de Sukni no fueron ajenos a Vallejo, quien utilizó esta mañana su cuenta de Twitter para pararle los carros a la abogada por su reclamo, principalmente cuando llamó a sus otros colegas a “aprender” de ella.

“‘Ustedes tienen que aprender de mi...’. Lamento que su afirmación me parezca la más inapropiada de todas, estimada Helhue”, publicó el expanelista de matinales, quien remató sus críticas hacia la abogada apuntando a las que ella defiende en tribunales.

“Es usted muy simpática, pero no hay virtud alguna en dedicar la profesión que usted ejerce a la obtención de libertad de quienes hacen el peor daño a la sociedad”, cerró.