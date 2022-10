Paul Vásquez insiste en su inocencia: “Yo no amenacé a nadie... no soy un tipo violento”

El pasado 5 de julio, Paul Vásquez protagonizó un polémico momento en el aeropuerto de Santiago, en donde fue detenido tras ser acusado por lesiones leves en contra de dos funcionarios del lugar.

Durante este miércoles 5 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia en el Centro de Justicia, la cual busca esclarecer lo que realmente ocurrió con el comediante.

“Se intentó un requerimiento simplificado, qué significa esto, se dieron lectura a los hechos, y el acusado, en este caso Paul Vásquez, se le consultó si aceptaba la responsabilidad”, reveló Felipe Rojas, el actual defensor de Paul en un despacho en “Mucho Gusto”.

“Si él aceptaba la responsabilidad, se le ofrecía una pena baja, en este caso pagar una cantidad de dinero y una pena de reclusión que se cumpliría en libertad, en cualquier caso”, agregó.

Sin embargo, el abogado indicó que “Paul ha resuelto no aceptar los hechos, en una conversación que hemos tenido previamente (…) porque hay unos elementos que nos interesan que sean parte de un juicio, él quiere tener acceso a un juicio oral, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos”, explicó.

“Se le está acusando los delitos de amenazas y lesiones, hay aparentemente dos víctimas, un funcionario del aeropuerto y un funcionario policial”, complementó.

“El Flaco” sacó la voz

Después de las palabras de su abogado, el exDinamita Show decidió tomarse unos minutos del matinal de Mega para insistir en su inocencia.

“Es lo que he solicitado siempre, que se investiguen todos los hechos, por eso no acepto responsabilidad alguna. Como dicen mis abogados, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es una frase cliché, pero tengo que demostrar que todo lo que se me está imputando es falso”, aclaró.

En la misma línea, reiteró que los hechos tal y como los presentan, no fueron de esa manera. “Yo no amenacé a nadie, lo que sale ahí, que amenacé con pistola (lo niego), no soy un tipo violento”, sostuvo.

“Con respecto a la policía, ellos van a tener que demostrar que yo no fui hostigado por ellos, por haber hecho ese gesto técnico que andaba bajo la influencia de la cocaína”, atacó.

Finalmente, el ahora imputado afirmó que “yo no estaba ebrio (…) todas las cosas las hablaré en el tribunal. Como les dije en la conferencia de prensa del 7 de julio, esto lo voy a hacer por mi público y la gente que me sigue, voy a demostrar mi inocencia por los hechos que se me imputan”, sentenció.