“Me fortaleció”: Karen Doggenweiler admitió que recibió ayuda de Raquel Argandoña tras enfermedad de su hermana

Este miércoles, Karen Doggenweiler debutó animando el matinal “Mucho Gusto”, y aprovechó para hablar sobre la dura situación familiar que afecta su hermana y el rol que ha jugado Raquel Argandoña en este proceso.

“Ella tuvo una hemorragia intestinal, la tuvieron que internar de urgencia. Le sacaron el colon. Estuvo en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y muchos días, luchando para salir adelante. Estuvo con respirador artificial, con ventilación mecánica. Despertó, está con nosotros de nuevo y estamos muy felices. Está muy bien, la veo la raja. Ella es muy cariñosa de mandar este saludo”, comentó tras el emotivo video que le mostró la producción de Mega.

Luego de su primer día en el nuevo canal, la comunicadora tuvo una conversación con los panelistas de “Zona de Estrellas”, donde habló la importancia de la “Quintrala” en este difícil momento.

“Mi querida Raquel, una tremenda amiga. Yo quiero contar algo que no siempre se sabe, ella ha estado presente en muchas etapas de mi vida, ha sido súper buena amiga”, destacó.

En la misma línea, Karen aseguró que Raquel ha estado presente en todo momento. “Me ha acompañado con segundas, terceras, cuartas opiniones médicas, preguntando todos los días, encomendándola a la Virgen, muy cariñosa”.

“Y por supuesto que en esta decisión también me acompañó, me fortaleció. Hace rato que me venía cateteando y tocando la oreja y me atreví Raquel, así que por supuesto que has tenido en esta decisión un papel súper importante”, aseguró.