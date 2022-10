Claudio Reyes defiende a Gonzalo de la Carrera tras dichos sobre Emilia Schneider: “A los comunistas les carga que le digan la verdad”

El actor y comediante Claudio Reyes defendió los dichos de Gonzalo de la Carrera sobre la diputada Emilia Schneider.

Durante la semana pasado, el legislador fue acusado tras arremeter con frases transfóbicas a la parlamentaria, quien compartió su visión en medio de la discusión del proyecto que busca garantizar la propiedad de los afiliados sobre sus fondos de capitalización individual.

“Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar. Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, fueron las palabras del exmiembro del Partido Republicano.

“No estamos en dictadura comunista”

Este hecho ha tenido diversas reacciones, entre ellas, las del exintegrante del “Jappening con ja”, quien decidió reflexionar sobre la situación.

“Aunque su cabeza y su alma le digan que es mujer, no lo es. Y lo que le dijo el Gonzalo de la Carrera es una verdad (...) Cómo andar pidiendo derechos para la mujer, si no es mujer. Representan a una mínima, ínfima minoría de este país y quieren imponer su criterio. Eso no es democracia”, criticó en su programa de YouTube.

En la misma línea, Claudio Reyes aseguró que “yo no soy homofóbico”, y que “está bien que se crea mujer, pero que no imponga criterios. Si no estamos en dictadura comunista”.

Por su parte, también atacó a las personas que salieron en defensa de Schneider: “Todas unas hienas, unas comunistas recalcitrantes, que no tienen ni un lado para causar un diálogo... cero. Ellas se ofende altiro, pero lo que dijo (De la Carrera) fue la verdad”.

“A los comunistas les carga que le digan la verdad, porque a ellos no más les gusta mentir”, sentenció.