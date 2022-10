“Confío que se hará justicia”: Nicole Block confirma que irá a tribunales por denuncia de violencia doméstica en contra de su exmarido

La actriz Nicole Block publicó esta semana un nuevo mensaje en sus redes sociales por la denuncia de violencia doméstica que hace algunas semanas realizó en contra de su exesposo, el músico y compositor Juan Cristóbal Meza.

Tras realizar dicha denuncia en Instagram, en las cuales expuso los que, a su juicio, fueron actos violentos realizados por hijo de la actriz Delfina Guzmán en su contra, fue que el aludido usó la misma plataforma social para negar los hechos y anunciar, de su parte, que recurrirá los tribunales de justicia “para que se investiguen las injurias y calumnias con publicidad que ella ha realizado en mi contra y las responsabilidades de quienes las difundieron”.

“Lo hago con el dolor de mi alma, porque conozco el historial clínico de Nicole, pero a la vez conozco su historial de falsas denuncias en contra de su compañeros de trabajo, de sus padres, y en mi contra. Denuncias que producen un daño irreparable en las personas que las sufren, pero también producen un daño irreparable en Nicole, ya que generalmente van dirigidas contra las personas que la quieren ayudar”, explicó la semana pasada el músico en su cuenta de Instagram.

La confianza de Nicole Block

Tras ello, la propia actriz continuó realizando publicaciones en su cuenta de Instagram, y este fin de semana salió al paso con otro post, donde aseguró que está conforme con ir a la justicia para resolver sus denuncias en contra de Meza.

“Desde el fondo del alma quiero agradecer a mi familia, amigos y a todos todos los que me han dado una palabra de aliento (...) aquellas que han pasado lamentablemente por lo mismo que yo (...) aquellas que son madres, abuelas, hijas o hermanas que no podrían tolerar algo así, para quienes aman (...) aquellos hombres que también son padres, abuelos, hijos o hermanos que cuidan y respetan a sus mujeres (...) ¡Gracias infinitas a todos por el apoyo!”, inició su publicación Nicole, quien insistió en que su denuncia no la realizó con el afán de generar un impacto mediático, sino que para seguir “recorriendo el camino a la sanación”.

Nicole Block. Fuente: Instagram @nicoleblockdavis.

“Quiero dejar en claro que mi intención no es con la prensa. Como anunció mi ex (Meza), espero esto se vea en instancias legales, donde confío que se hará justicia”, aclaró.

Juan Cristóbal Meza. Fuente: Instagram @juancristobalmezaguzman.

“Yo por mi parte seguiré comunicándome con ustedes por esta vía, ya que como me han dicho: ‘No estoy sola’ y me seguiré apoyando gran parte en ustedes, mi familia, mis amigos y mi psicóloga, para así ir recorriendo el camino de la sanación, el autodescubrimiento. Y el amor propio (...) ¡Reitero mis gracias infinitas!”, finalizó.