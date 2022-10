“Este nivel de Barbarie, no la he visto en ninguna otra parte”: los indignados descargos de Amaro Gómez-Pablos

Los hechos de violencia en el país, que recrudecieron este 18 de octubre, sacó todo el enojo de Amaro Gómez-Pablos. El robo a Bomberos, saqueo a supermercados, dejó indignado al periodista, que a través de sus redes sociales, plasmó su impresión y también desazón.

Con respecto al saqueo de un supermercado en Puente Alto, con la utilización de una micro del Transantiago, Amaro aseguró que: “este nivel de BARBARIE, no la he visto en ninguna otra parte. Me recuerda al saqueo post terremoto del 2010 en Chile. NI en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, terremoteado semanas antes, con +200 mil muertos y personas viviendo en la miseria vi cosa igual…”.

LEE MÁS: Prisión preventiva para 21 detenidos por saqueos en la zona sur de Santiago

Este nivel de BARBARIE, no la he visto en ninguna otra parte.



Me recuerda al saqueo post terremoto del 2010 en Chile.



NI en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, terremoteado semanas antes, con +200 mil muertos y personas viviendo en la miseria vi cosa igual… pic.twitter.com/eQSpTaxdjd — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) October 19, 2022

“Hay imágenes “icónicas” que dan cuenta de la parodia en la que nos encontramos… (No soy facho o comunacho, lo digo por los reduccionistas… anhelo reformas y la recuperación TAMBIÉN de un asomo de autoridad en Chile y no la tomadura de pelo que persiste)”, agregó.

Hay imágenes “icónicas” que dan cuenta de la parodia en la que nos encontramos…



(No soy facho o comunacho, lo digo por los reduccionistas… anhelo reformas y la recuperación TAMBIÉN de un asomo de autoridad en Chile y no la tomadura de pelo que persiste) pic.twitter.com/yHEGq6xEPz — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) October 19, 2022

“África, Asia u otros recónditos lugares, personas de experiencia no fácilmente impresionables me decían: “¡JAMÁS! Jamás hemos visto ataques a bomberos y menos robarles”… atónitos con lo que veían en Chile”, reflexionó.