“Me desarma, se me rompe el escudo”: Fran Conserva se sinceró sobre la enfermedad de su hermana y destacó actitud de Pollo Valdivia

Fran Conserva se refirió nuevamente a la enfermedad de su hermana tras publicar fotografía con potente mensaje en sus redes sociales, y además, aprovechó de destacar el rol de su marido, Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

Cabe recordar que Claudia Conserva tuvo que abandonar la animación del programa “Milf”, por lo que su hermana tuvo que hacerse cargo del espacio tras este difícil momento.

Sobre su última imagen en Instagram, Fran confesó que “la foto se la tomé yo, la veo todos los días, a cada rato, pero sentir y leer cada palabra de ánimo para mi hermana me emociona mucho y me desarma, se me rompe el escudo porque me aterriza y me doy cuenta que no es mal sueño, esto está pasando. Me encuentro muy conmovida por el cariño de la gente”.

Durante una entrevista con LUN, la comunicadora contó cómo se enteró de la noticia. “Claudia toda la vida ha sido extremadamente exigente con ella, con su trabajo, en su rol de madre, muy perfeccionista. La disciplina que tiene la ha ayudado a lograr sus propósitos, pero siento que también le ha jugado en contra. Cuando me contó, me dijo: ‘Te tengo que decir algo....’. Le dije: ‘Tienes cáncer’.

Ante la positiva de Claudia, Fran atinó a decir: “¿Y te extraña?”.

El importante rol Juan Carlos

En la conversación con el diario, Francesca enfatizó en que el Pollo Valdivia ha sido un pilar fundamental. “Ella sabe que cuenta conmigo 24/7 y desde el día uno el ‘Pollo’ se ha preocupado de blindarla y me pidió que filtrara la información que recibe, dado el nivel de violencia y tragedias a nivel mundial”, agregó la integrante de “Milf”.

“Quiere que esté tranquila y sin preocupaciones, pero yo igual le cuento copuchas divertidas y como nos reímos de las mismas cosas, pasamos un rato entretenido y logra distraerse”, contó.

Asimismo, afirmó que “esto es un dolor, un drama que nos afecta a todos como familia, pero apoyarnos es parte del amor infinito que nos tenemos. Es afortunada de tener al Pollo a su lado”.

Finalmente, destacó el papel de Juan Carlos Valdivia es “un hombre con mucha templanza y valentía que vive por y para ella”.