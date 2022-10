“Pero la gente cul... es así”: Hija de Pamela Díaz le paró el carro a los odiosos de internet

La hija de Pamela Díaz, Trini Neira, tiene una fanaticada nada de despreciable en redes sociales, por eso siempre le escriben y le hacen preguntas a través de Instagram. Si bien recibe comentarios a favor o en contra del contenido que exhibe en la plataforma, pocas veces se le ve preocuparse de sus haters o responderles.

Sin embargo, durante la última jornada eso cambió, ya que la hija de La Fiera decidió realizar un potente comentario en contra de sus detractores, tal como consignó el portal del diario La Cuarta.

Según lo informado por distintos portales de internet, todo comenzó cuando algunos usuarios escribieron ciertos posteos negativos en contra de Trini Neira: “Eres linda, pero no tienes nada en tu cabeza” y “Anda a trabajar como tu mamá”.

Sus seguidores saltaron de inmediato para defenderla, pero nadie imaginó que sería ella misma quien ingresaría a la polémica cibernética para pararle los carros a todos.

“Están peleando, por una mina. Si yo no pesco a la gente de mierda, ustedes tampoco pesquen, de verdad, si por lo mismo no pesco, ustedes no se calienten la cabeza”, señaló.

“Si yo no les doy pantalla, ustedes tampoco, para qué. No pesquen, de verdad, porque se calientan la cabeza ustedes, y yo estoy cagá' de la risa”, agregó.

La adolescente agradeció que sus seguidores la apoyaran, pero insistió en que no le dieran importancia a la mala onda de los haters: “Lo mismo digo yo, pero la gente culiá' es así, (…) No pesquen, si yo no pesco ustedes tampoco, la gente siempre va a tirar mierda”, finalizó

