“Cuando un matinal se hace con cariño...”: Priscilla Vargas y Repenning celebran con tremendo asado su éxito en Canal 13

No era una tarea fácil, el matinal Tu Día, de Canal 13, no estaba pasando por su mejor momento. José Luis Repenning y Priscilla Vargas llegaron el lunes recién pasado para intentar entrar a la pelea con sus pares, y lo lograron bastante bien.

De a poco, fueron subiendo en el rating, cada día más, hasta que este viernes quedaron practicamente empatados con el vencedor indiscutido de las mañanas televisivas desde hace tres años: Contigo en la Mañana de Chilevisión, animado por Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez.

Mientras, este viernes, Tu Día logró 6,1 puntos de rating, el matinal de JC quedó con 6,2, por lo que la alegría volvió a Canal 13 después de mucho tiempo. La hazaña lograda por Priscilla y Repe no fue menor, no solo hicieron tambalear a su competencia, sino que también levantaron el nombre del ex canal del angelito y de un matinal que ya había pasado por una mala racha que sin duda alguna tenía a varios preocupados.

Por eso, aún no se sabe si fue idea de ella o de su compañero de labor, pero la ex periodista de Mega sacó las parrillas, puso a Repe a desplegar sus conocimientos culinarios e invitaron a toda la tropa del matinal Tu Día para celebrar el éxito de esta primera semana.

Eso es al menos lo que se puede observar en el video que subió Priscilla durante esta tarde a su cuenta de Instagram, donde se ven felices bailando y comiendo que da gusto.

La nueva flamante y exitosa animadora de Tu Día escribió unas cariñosas y reveladoras palabras junto a su registro: “Cuando un matinal se hace con cariño resulta bien🙌🏻Y así cerramos la primera semana del renovado @tudia13 por @canal13cl . Celebrando que ustedes abrieran la puerta de su casa a este tremendo grupo de amigos. 🙌🏻Gracias!! Nos vemos el lunes nuevamente 🤗”, indicó.

