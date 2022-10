“Las drogas que les venden sus ‘clientes’...”: Inspector Vallejo sin filtro contra Helhue Sukni

Hace un par de días, la abogada Helhue Sukni se desahogó en su cuenta de Instagram, donde subió un video en que se le ve quejándose contra aquellos clientes que hacen que le duela la cabeza.

“Estoy pasando unos días muy malos. Tengo un dolor en el pecho. Estoy chata, de verdad que estoy cansada”, afirmó logrando que varios cibernautas le enviaran mensajes de apoyo y algunos portales como La Cuarta, la replicaran,

“La gente tonta (…) A mí me va un 95% bien en la vida, en lo laboral. Por lo tanto, quienes me contratan tienen que hacerme caso, porque lo que yo hago es lo correcto”, aseguró.

Por lo mismo, reveló que “me caigo, porque todo ser humano se cae y porque los jueces no tienen por qué hacer todo lo que yo quiero, porque resulta que de repente los magistrados no pescan tus teorías, pero es les pasa a todos los abogados del mundo”.

“No entiendo, por qué a una la hueve... tanto, es verdad que hoy quedé con dolor de pecho. Estoy cansada. Estoy súper bajoneada porque la gente absorbe mis energías, no me deja respirar”, finalizó su descargo bien tristona

[ LEE MÁS:“Ya no aguanto más, estoy cansada de la gente tonta”: Helhue Sukni confesó que se ha sentido mal estos días ]

Inspector Vallejo al ataque

Al tanto de estas declaraciones, el ex PDI José Miguel Vallejo no pudo evitar quedarse callado: “Lástima que esta mediática abogada no visite algún centro de rehabilitación, a los que llegan los consumidores de las drogas que les venden sus ‘clientes’ que tanto dolor de cabeza le causan”.

Según el famoso Inspector Vallejo, la abogada “sabría de una verdadera cefalea: la que sufren los desesperados familiares de los adictos”.