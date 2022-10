“¿Cómo dice que dijo”: La chistosa situación que vivió Coté López en una bencinera

Es una influencer con todas sus letras y por eso Coté López no dejó pasar la oportunidad de contar en su Instagram lo que vivió la tarde de este lunes 24 de octubre en una bencinera de Santiago.

La ahora empresaria fue hasta el lugar para que la ayudaran con un gran problema que tenía con su auto. Sin embargo, jamás imaginó la jocosa anécdota que viviría junto al encargado de atenderla y que la hizo estallar de risa.

“Vine a la bencinera y resulta que le faltaba agua, porque no podía limpiar el vidrio y me dice ‘¿quiere que le eche agua en el sapito?’ y yo ¿cómo dice que dijo? Para que ustedes sepan, así se llama esta cuestión, yo no sabía, primera vez que le echo”, expresó la rubia influencer.

Luego, Coté López tuvo que realizar otro procedimiento en el establecimiento y recibió otra respuesta que la dejó descolocada. “Me dicen ¿quiere que le haga cambio de aceite? No, yo me voy, muy ordinario”, expresó bien risueña por la situación que fue replicada por medios como EnCancha.cl.

Todo lo subió a sus historias de Instagram, donde de seguro sus seguidores no dejaron de reirse con la tremenda anécdota que compartió.

Instagram Coté López