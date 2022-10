Vale Roth asumió que fue flechada por Cupido: “Te amo gato de mi cora...”

Poco se sabe del hombre que ha conquistado el amor de la exparticipante de Aquí se Baila, Valentina Roth, la conocida bailarina que ha pasado por realities, programas juveniles y una larga historia farandulera que en Chile ha dado más que hablar durante la última década.

En la era de las redes sociales también ha hecho de las suyas. De hecho, solo la semana pasada anunció que se inscribió en Arsmate -una página estilo OnlyFans- donde espera dar que hablar y consultada por Publimetro sobre qué pensaba su enamorado de eso, aseguró: “Mi pololo me apoya, es un partner para mí, me apaña en todas, no le encuentra nada terrible, él me va a grabar, me va a ayudar”, dijo Roth.

“Es dentista, pero sí puede ayudarme en esto”, explicó feliz de estar con alguien como él, quien al parecer no tiene ningún drama con su particular emprendimiento y menos con su fama cibernética y televisiva.

El hombre que logró conquistarla se llama Miguel de la Fuente y tal como consignó La Cuarta, solo hace un par de meses nos enteramos de su existencia gracias a que la misma Vale lo presentó en redes sociales, revelando detalles de una incipiente relación.

Incluso, la exchica reality aseguró en una oportunidad que este joven dentista la tiene más enamorada que nunca: “Yo estuve un año soltera, sin nadie y decía ‘no quiero pololear nunca más’... hasta que llegó él, pero es que la cagó el hue… bueno, me encanta, me encanta, me vuelve loca, estoy babosísima”, expresó en esa oportunidad.

La nueva foto de Vale con su pololo

Pues bien, durante la última jornada, Valentina Roth ratificó y asumió en su Instagram que Manuel es claramente el hombre con el que quiere estar, lo ha dicho en más de una oportunidad, y en esta nuevo posteo no fue la excepión. Porque publicó una imagen de ambos y escribió: “Te amo gato de mi cora”, asegurando que este amor sigue viento en popa y que hasta el momento ella se quiere quedar ahí.

El posteo de Instagram recibió varios comentarios de sus fans que la felicitan y les encanta verla acompañada.