“Agradezco que no fuera peor”: Juanita Ringeling y su estado tras ser intervenida por un serio accidente

Juanita Ringeling dio nuevas señales de su estado de salud a sus seguidores de Instagram, luego de ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada, y de urgencia, tras sufrir un grave accidente al caerse de un caballo.

Una fractura de muñeca que informaron tanto la actriz, como su esposo, el también actor, Matías Assler, en sus redes sociales.

El drama de Juanita Ringeling

Fue Assler quien dio las primeras informaciones respecto de la cirugía que por más de seis horas debió realizarse su esposa, quien en una mala maniobra con su caballo se desplomó contra el suelo y se rompió los huesos de su muñeca.

“A pabellón la mandó su yegua favorita (...) ¡Ánimo @juana.ringeling!”, escribió en aquel momento el actor en sus historias de Instagram, misma plataforma en la cual Ringeling pedía apoyo y “amorcito” a sus seguidores.

“Envíen amorcito. Me fracturé la muñeca (...) estaba respondiendo preguntas, pero no lo haré más porque me rompí la mano, así que vamos a Santiago”, publicó antes del viaje a la capital para ser operada de urgencia.

Ya más recuperada, la actriz ofreció esta semana una actualización de su estado y relató los motivos del accidente en su cuenta de Instagram.

Juanita Ringeling. Fuente: Instagram @juana.ringeling.

“¡Invicta de fracturas hasta los 36 (años)! Pero esta semana el caballo me tiró al suelo con brío, por no escuchar mi instinto (...) en fin”, publicó Ringeling, quien en su red social acompañó su posteo de una serie de fotografías, en las que dejó una radiografía de su cirugía, otra de su muñeca quebrada, y otras dos de ella en el recinto hospitalario.

La fractura de Juanita Ringeling. Fuente: Instagram @juana.ringeling.

“Ya no importan las razones; así son los accidentes; un segundo y los pronósticos deportivos y de trabajo se transforman en un pabellón en desaparecer por dos días entre anestesias y desajustes. En un destete apurado. ¡En ojeras varias y una muñeca de robocop!”, prosiguió.

“Agradezco que no fuera peor, a mi family por apañar y a la @josefinamorenog por el mejor regalo postoperatorio y a todos por sus mensajitos de amor y a los doctores enfermeres y todo el equipo de salud que me ayudó”, finalizó.