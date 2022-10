“Hace un mes que no como carne y me asaltaron”: El triste testimonio de una adulta mayor que estremeció al matinal de TVN

“Hace más de un mes que no pruebo carne; y me asaltaron ese día del 18 (de octubre) y me quitaron 400 lucas”, partió contando Amelia Tapia al panel de Buenos Días a Todos. La adulta mayor fue entrevistada en el contexto del tema que estaban debatiendo y decidieron exponer a través de las pantalla del canal estatal:¿Por qué en Chile la vida es más para la tercera y cuarta edad?.

La situación que se gestó con Amelia fue tan llamativa que fue replicada por medios como Página 7, que expusieron el caso que resulta realmente crudo y evidencia la realidad que están experimentado varios adultos mayores de nuestro país que a parte de recibir bajas pensiones, no pueden llegar a fin de mes.

El crudo testimonio de la adulta mayor continuó con las siguientes palabras: “Yo me veo al tres y al cuatro”, dijo refiriéndose al alto costo de la vida en el país y para ejemplificarlo contó que a parte de no poder comer carne hace más de 30 días, tampoco pudo pagar su último arriendo.

“Me asaltaron ese día del 18 (de octubre) y me quitaron 400 lucas”, aseguró Amelia, lo terribles es que ese dinero estaba destinado para “ pagar el arriendo y comprar cosas. Estoy sin ningún peso. No tengo gas, no tengo nada de mercadería. No tengo nada”, explicó para dejar atónitos a los animadores del programa.

Lo único que Amelia agradeció es que afortunadamente no sufre alguna enfermedad, y que los medicamentos que toma para la presión y el corazón, se los dan en el consultorio, por lo que al menos tiene ese ahorro.

[ LEE TAMBIÉN: “Es un robo, una sinvergüenzura”: Paty Maldonado llamó a movilizarse por No más TAG ]

“Me da vergüenza”

“Me da vergüenza hablar, porque soy madre. Me da vergüenza hablar estas cosas”, relató Amelia ante la expectación de quienes la escuchaban atentamente en el estudio, lugar donde claramente empatizaron con ella.