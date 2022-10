“Nuestro presidente no hace ni bosta con la seguridad”: el descargo de Joche Bibbó tras presenciar encerrona

Joche Bibbó decidió compartir con sus seguidores una delicada situación que tuvo que presenciar al frente de su casa, el influencer vio como una persona fue víctima de un fuerte y violento asalto.

A través de cuenta de Instagram, el exchico reality decidió realizar un fuerte descargo en contra del Gobierno tras la encerrona.

“Chile cambió, acá metieron un portonazo, Chile cambió, que loco. Nuestro presidente no hace ni bosta con la seguridad, más que promover la constitución berreta esa”, expresó el trasandino.

Cabe recordar que el modelo fue víctima de un asalto de este tipo hace solamente unos meses, lo que le trajo varias consecuencias a su salud mental.

“Como yo vivo solo me fui prácticamente arrodillado hasta el ascensor y llegué hasta abajo para pedirle ayuda al conserje. Me internaron, había tenido una crisis de pánico. De todo lo vivido, las angustias, más algunos productos de pre-entreno del gimnasio que hizo que la presión se me volara hasta el techo”, confesó en aquella ocasión.