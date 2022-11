“Regaloneo al fin”: Jean Philippe Cretton compartió un romántico video junto a Pamela Díaz

De que hay cariño, amor o llámelo como usted quiera, no caben dudas. Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se aman y lo demuestran cada vez que pueden en redes sociales, donde sus seguidores viven encantados con verlos juntos.

Durante la última jornada, tal como consignó el medio La Cuarta, el animador de Chilevisión llenó de amor el ciberespacio al compartir en sus historias de Instagram un romántico registro junto a su pareja, Pamela Díaz.

En las imágenes que el ahora jurado de Yo Soy compartió en su cuenta personal aparece recostado junto a La Fiera, abrazados, sonriendo y disfrutando de, como se diría en buen chileno, un “tremendo regaloneo”.

El mismo animador de Chilevisión escribió: “Regaloneo al fin”. Palabras escritas en el registro donde ambos se ven bien abrazados y cariñosos.

Hace unos días la pareja de conocidos rostros provocaron risas en la web, cuando La Fiera invitó a su pololo al podcast “Hoy es Hoy” , instancia en la cual bromearon sobre su relación en una divertida conversación con Chiqui Aguayo y Felipe Vidal.

[ “Ahora puro tirando”: El comentario de Jean Philippe Cretton que no le gustó a La Fiera ]

En esa ocasción, fue Pamela Díaz quien dijo: “Querida people, se mueren lo que me está pasando, es como un deja vu. No, no es un deja vu. ¿Cómo se dice cuando te vuelves a juntar con la gente que trabajaste?”, preguntaba Díaz en el video, respecto al reencuentro del trío dinámico que conducía el programa “La noche es nuestra” en CHV.

“Y pensar que ustedes hacían ese programa y no se daban ni un beso, nada. Y ahora, una pareja consolidada”, comentó la comediante que estuvo en el Festival de Viña del Mar.

A lo cual, Jean Philippe se cachiporreó asegurando que “y ahora puro tirando”, dijo medio en broma, medio en serio. Aunque a La Fiera no le causó ninguna gracias, quien se limitó a responder en tono serio y de pocos amigos “no seas desubicado”.