Tabita encontró familia: Perrita de mujer que fue desahuciada en Coquimbo será adoptada

Durante el fin de semana se dio a conocer la historia de la señora Elizabeth (84) de Coquimbo, quien estaba muy preocupada por el destino que tendría su mascota luego de que ella falleciera, ya que la habían desahuciado.

Sin embargo, una joven coquimbana llamada Javiera Le Blanc difundió la historia por Instagram, se hizo viral y conocida a nivel nacional. Finalmente, este miércoles, tuvo novedades sobre qué pasará con el animal. “No se imaginan lo feliz que me siento con esta noticia”, dijo la joven.

Tal como recalca el portal de Teletrece, la conmovedora historia se hizo tendencia en Instagram, donde Javiera Le Blanc contó detalles del hecho, afirmando que la adulta mayor “no tiene miedo a morir, pero su mayor sufrimiento y por lo que llora a diario es por su pera Tabita, que no sabe con quién quedará”.

“A ella le gustaría estar con Tabita hasta las últimas (hasta que la hospitalicen), lo que encuentro obvio porque es su única compañera (como su hija) y es lógico que la quiera disfrutar”, agregó a la emotiva solicitud.

“Tabita encontró hogar”

Por fin, la tarde de este miércoles Javiera Le Blanc afirmó con alegría que “Tabita encontró hogar y lo más importante es que la señora Elizabeth conoce a la familia que adoptará y le ofrecerá los mismos cuidados, amor que le entrega ella. Eso ya la tiene tranquila y feliz, porque era lo que más le atormentaba”.

“Conoce bien a la familia y el ambiente que estará. Lo importante es que ahora puede estar más tranquila para preocuparse por sus temas de salud”, escribió en una larga declaración por Instagram.

“No se imaginan lo feliz que me siento con esta noticia, jamás pensé que se iba a compartir tanto, por lo mismo estoy muy agradecida de corazón con cada uno de ustedes, gracias por ser partícipe de esta historia, qué lindo corazón tienen, porque el hecho de tomarse el tiempo de correr la voz y compartir los hace uno más de esta ayuda que se pudo realizar”, recalcó Javiera.

De paso, aprovechó de reflexionar con respecto a la historia de la señora Elizabeth: “Así como el caso de la señora Elizabeth, hay muchos casos más de abandono de adultos mayores y animalitos. Gracias a Dios ella tiene la ayuda y preocupación de su comunidad en la que ha participado por años. Pero hay personas que no tienen absolutamente nada, por lo mismo hago el llamado a cada persona que si conoce a algún adulto mayor o algún animalito que necesite ayuda no se hagan los sordos, ciegos y mudos. Ni se imaginan cómo pueden ayudar y cambiarles la vida. Hay que tener más conciencia, empatía y amor por el resto”.

“Son cosas que no cuestan, solo se trata de tener muchas ganas, amor y buena voluntad, por querer ayudar con un granito de arena. Ese granito puede ser un cambio para cada persona o animalito que no esté pasando por un buen momento”, dijo.

“La señora Elizabeth me mandó a decirles que gracias a todos por querer ayudarlas a ella y Tabita. Jamás pensó que se iba a correr tanto la voz y que tan luego encontraría un hogar para Tabita. Por mi parte, le pregunté a la señora Elizabeth si podía seguir visitándolas para saber de ambas y me dijo que no había problema, así que cada vez que pueda iré a verlas. Gracias totales”, finalizó.