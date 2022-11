Vanesa Borghi le respondió a seguidores curiosos sobre su estado sentimental: “¡Estoy bien, tranquila y feliz!”

La modelo Vanessa Borghi se atrevió a responder la pregunta de un inquisidor seguidor, quien le preguntó sobre su estado sentimental. Esto después su quiebre matrimonial con Danilo Sturiza a principios de este año, con quien contrajo matrimonio en 2012.

“¿Estás en una relación? He visto mensajes subliminales en tus historias, te queremos ver (enamorada), le preguntó un seguidor. Borghi le respondió que, “juro que cero mensajes subliminales... amo ciertas frases, o momentos que veo en otras personas y las subo ¡Estoy bien, tranquila y feliz!”.

Historia Vanesa Borghi Fuente: Instagram

Anteriormente, en una entrevista con LUN, la modelo habló más sobre el término de su matrimonio, “creo que ya venía un desgaste, aunque seguimos siendo muy buenos compañeros. Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”.

“El proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”, agregó.