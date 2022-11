Gissella Gallardo confirmó a sus seguidores que tiene ganas de volver a enamorarse: “Obvio”

Gissella Gallardo nuevamente abrió su corazón a sus seguidores de Instagram, y en un hilo de preguntas y respuestas en las historias de la red social, reveló este jueves que en un futuro próximo no descarta volver a enamorarse.

A pocos días de haber sepultado definitivamente cualquier opción de un retorno con su exesposo, Mauricio Pinilla, y que Daniela Aránguiz asegurara en el panel de “Zona de estrellas” que la comunicadora “no está ni ahí” con Pinigol, Gallardo dio cuenta de sus proyectos, el estado de salud de su padre, y el entorno que la contiene en estos momentos.

La primera duda que saldó ante sus seguidores de la red social fue respecto a la salud de su papá, quien esta semana además celebró sus 45 años de matrimonio con la madre de Gissella.

Las confesiones de Gissella Gallardo

“Está con mucha fuerza y mucha fe y ganas de vivir”, escribió Gallardo, quien de esa forma respondió a la consulta de una seguidora: “¿Cómo sigue tu papi?”.

Luego de ello, llegó el momento de comentar respecto de sus deseos de volver a trabajar en las comunicaciones, proyecto que, en sus palabras, dejó en sus inicios para dedicarse a su familia con Pinilla.

“Cuando salí trabajé muy poquito en un programa deportivo de un canal. Después decidí apostar por mi familia, pero nunca es tarde para volver”, dijo.

Gissella Gallardo. Fuente: Instagram @gissepaz.

Otro de los temas que abordó estuvo relacionado con las mejores amigas que sumó estos años gracias a la relación que generó con parejas de futbolistas.

En ese grupo, aparte de su reconocida amistad con Marité Matus, la exesposa de Arturo Vidal, consideró a otras tres mujeres de deportistas.

“(Soy amiga) de la María Alberó, la Fer Villanueva, la Monse, señora de Carlitos Carmona”, contó.

Su reconocimiento a las cuatro mujeres fue gratamente recibido por sus seguidores, pero más por una de ellas, Fernanda Bunzli, la esposa de José Luis Villanueva, quien le respondió con otra historia en Instagram.

Gissella Gallardo. Fuente: Instagram @gissepaz.

“Yo me considero una excelente amiga (quiero con el alma a mis amigas) y me he llevado decepciones. Me alegra @gissepaz que me consideres tu amiga, porque es mutuo. Fundamental es tener amigas confiables, que no envidien y que deseen honestamente que te vaya bien. El instinto y la experiencia ayuda a seleccionarlas mejor. Círculo de amistad más pequeño (...) mayor felicidad”, le escribió a Gallardo.

Sobre el final llegó la pregunta del corazón, que Gissella ni siquiera dudó en responder.

“¿Te volverías a enamorar?”, publicó la ex de Pinilla, quien en dicha pregunta afirmó que “obvio” piensa en rehacer su vida amorosa.