“Es la polola”: Daniela Aránguiz sacó las garras por Gissella Gallardo contra Gala

El debut de Daniela Aránguiz en “Zona de Estrellas” fue sin medias tintas. Confesó que ama a su marido como padre de sus hijos, a pesar de las polémicas, y defendió a muerte a su amiga Gissella Gallardo, quien enfrenta una situación sentimental similar, tras su separación con Mauricio Pinilla.

Todo partió cuando los panelistas del programa farandulero de Zona Latina comentaron el día de piscina que compartieron durante el fin de semana el exfutbolista con la empresaria, colocando la foto de ambos, juntos a Gala con la frase “dos mujeres un camino”.

Ahí ardió Troya. Daniela sacó las garras por su comadre, de quien había comentado previamente que “nos llevamos súper bien. Chateamos harto, hablamos por teléfono. Ella está con su rollo, yo con los míos, somos las dos mamás”, respecto al encuentro que tuvieron, donde incluso se dieron datos de abogados.

El tema es que a Daniela no le gustó para nada que pusieran a la española junto a la expareja y puso el grito en el cielo.

“No me gusta esa comparación. Siento que eso es una falta de respeto para la exesposa de Mauricio Pinilla”, dijo según consignó Página7.

“Ahí no hay dos y un camino. Ella es la ex de Mauricio Pinilla —que la adoro por cierto— y ya están separados. Y Gala es la nueva polola de Mauricio. No hay nada”, comentó.

Además, aseguró que su amiga ya dio vuelta la página y que si uno de los dos quisiera volver, puso las manos al fuego que esa no es Gallardo.

“Ojalá que mañana pudieran estar las dos en el mismo lugar con Mauricio, porque la Gissella ya no está ni ahí con él”. Les voy a decir una cosa, si ese matrimonio no vuelve, no es por él, es por la Gissella”.

Finalmente, la exMekano hizo énfasis en que no existe nada en común entre su la empresaria y la exchica reality.

“Yo no pondría jamás ahí a la Gissella, porque ella no se compara. Ella es la madre de sus hijos, y toda la vida va a estar ligada a él”, cerró tajante, como la nueva Quintrala de la farándula.