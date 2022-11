“No sé si podría”: Familia convirtió a su perro fallecido en alfombra y les dijeron de todo en redes sociales

El portal argentino Los Andes, publicó una muy curiosa noticia que está generando revuelo, sobre todo en los grupos animalistas.

La historia narra la ocurrencia de una familia australiana de Melbourne, que tras la muerte de su perro de raza Golden Retriever, tomó una drástica decisión: Convertir su piel en una alfombra, a través del proceso llamado taxidermia.

Maddy, que tiene 29 años, contó la muy singulrar idea que decidió publicar en su cuenta de Instagram. Ahí, la mujer relató el caso del perro antes mencionado con un mensaje que generó diversas reacciones en redes sociales.

“Hermoso viejo Golden Retriever preservado como piel por su familia. Finalmente, listo para ir a casa. La piel ha sido curtida y convertida en cuero para que el pelo no se caiga”, manifestó la joven, sin imaginar lo que causarían sus palabras.

Las reacciones en redes sociales

Tal como consignó el medio Meganoticias en Chile, la idea de la familia australiana provocó diversas reacciones en los cibernautas que quedaron consternados y consideraron algo excesiva la decisión que tomaron para recordar a su mascota.

“Aunque morboso y triste, me he preguntado cómo sería que mi perro algún día se conserve como una alfombra”, señaló una usuaria. Mientras que otra indicó que “puede que no sea para todos, pero es una forma interesante de mantener viva esa conexión sensorial mucho después de que la amada mascota se haya ido”.

“No sé si podría soportar ver esto después de que mi Goldi muera”, recalcó otra persona que demostró estar triste ante esta medida.

Cabe señalar que Maddy es propietaria de la empresa Chimera Taxidermy, la cual se dedica a este rubro, y que cuenta con una sede en la ciudad de Melbourne, Australia.