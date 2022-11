Pablo Chill-E arremete contra ejecutivos de la Teletón: “Se presta para todas las cochinadas y corrupción”

Pablo Chill-E se tomó las redes sociales para realizar un duro descargo en contra de la Teletón, esto luego de que se dieran a conocer los millonarios montos que desembolsan para realizar la transmisión del evento de caridad.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete nacional contó una de las razones por las que no ha asistido a las 27 horas de amor durante su carrera.

“Por eso no he ido las veces que me han invitado. La causa es súper linda y sí, ayuda mucho, pero se presta para todas las cochinadas y corrupción que pasan piola”, aseguró Pablo Chill-E tras compartir el reportaje de CIPER.

Asimismo, el cantante confesó que “siempre les pregunté si podía visitar todos los centros posibles, ir a ver a los niños y entregarles felicidad, pero como la hue... no servía pa’ la tele, no quisieron”.