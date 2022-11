“Sobre mi continuidad...”: Mauricio Pinilla aclaró los rumores de su incierto futuro en TVN

Ayer en la noche, el periodista Luis Sandoval aseguró que Mauricio Pinilla no tenía proyectos contemplados para el próximo año en el canal Estatal.

De hecho, en el programa de Instagram llamado Que te lo digo, el ex panelista de Me Late dijo: “Tendría contrato hasta diciembre de este año. Me dicen que el canal no le ve nuevas posibilidades, nuevos proyectos, por lo menos en el lado de la entretención. Todos los escándalos le pasaron la cuenta y ahora, hasta el momento, el canal no le renovaría el contrato porque no tiene proyectos para desarrollar”.

Además, aseguró que lo único que “podría salvar” a Pinilla era algún proyecto en el área deportiva del canal.

Pinilla alzó la voz

El ex conductor de Buen Finde no quiso quedarse callado y ante los rumores alzó la voz para aclarar las incógnitas sobre su futuro laboral en el mundo televisivo y para ello utilizó su cuenta personal de Twitter.

“He leído algunas noticias sobre mi continuidad en TVN, la verdad es que estoy muy contento en mi canal. Mi contrato expira en diciembre 2023 y se vienen nuevos proyectos muy bonitos”, escribió en redes sociales.

Recordemos que tras la abrupta e inesperada salida de Karen Doggenweiler de TVN, su co animador, Mauricio Pinilla salió de la conducción de Buen Finde y pasó al área deportiva.