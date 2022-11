“No esperaba colapsar ayer”: Daniela Castro explicó los motivos de su quiebre al recordar estafa de su ex

Daniela Castro usó sus redes sociales este jueves para reconocer a sus seguidores que ya está recuperada del colapso que sufrió ayer al recordar en una de sus historias de Instagram a su expareja y la estafa de la que fue víctima.

La participante de “El discípulo del chef” no pudo con su pena y en medio de una de sus publicaciones de la red social descargó este miércoles su rabia, impotencia y frustración al conocer de una serie de viajes al extranjero realizados por Max Rivera Papic, a quien si bien no nombró explícitamente, sí dejó en claro que le provocó un gran daño emocional y económico.

“Ojalá piensen en las familias a las que debe millones. Hay gente cara de raja y muchos estamos afectados (...) ¡Qué impotencia! Me llamaron personas llorando de la impotencia. Real, jamás pensé que existía gente peor que Jadue y Mauricio Israel juntos. Quiero llorar porque todos trabajamos por plata que otro se gasta y casi le hacen un altar”, fue parte del reclamo que, entre lágrimas, realizó Daniela, cuya sorpresiva publicación movilizó a varios de sus seguidores en la red social para apoyarla.

El desahogo de Daniela Castro

“Digan lo que quieran de mi, que soy tonta, cuica, barsa, que no cocino, que no debí haber ganado Masterchef, pero me he sacao (sic) la chucha trabajando. Ayudo a muchas personas, es mi esfuerzo y el de varios afectados. Es un dolor que no se los explico y colapsé sabiendo que está acá ‘happy family’ (...) no esperaba esta noticia (los viajes de su ex al extranjero). Digan lo que quieran, que yo soy tóxica, mani”, expuso la figura televisiva, quien insistió en que su crisis fue por ser víctima de los engaños de su expareja.

“Nadie se merece que se aprovechen de su trabajo y plata interesadamente”, afirmó.

Sin embargo, ese duro momento lo matizó en esta jornada, donde aprovechó de agradecer el apoyo recibido y reconocer que pese a su colapso, ella no está “pegada en el pasado”.

Daniela Castro reflexionó en sus redes sociales respecto del colapso que sufrió este miércoles. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Chaloti (su mascota) y yo les damos miles de besos y abrazos de agradecimiento por sus mensajes. Les estaba contando algo y me quebré mal (...) son lo máximo y de todo corazón agradezco cada mensaje (...) me llenan el corazoncín. Han sido días caóticos en mil aspectos y colapsé. Las y los amamos”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Hay historias, situaciones y momentos en la vida que una recuerda con dolor o tristeza (...) eso no implica que una esté pegada en el pasado (...) simplemente todos tenemos millones de historias que nos generan dolor al recordar cómo nos afectaron y ver lo vulnerables que estuvimos”, prosiguió.

“Eso no quiere decir que yo ahora esté mal. Al contrario, la vida me sonríe inesperadamente. No esperaba colapsar ayer (...) esa y muchas historias de mi vida son una impotencia que quizás dura tiempo. Como cuando te acuerdas de algo cuando eras chica y te dolió, eso no significa que hoy te duela igual. La vida es un constante aprendizaje y si no fuera por todo lo vivido no valoraría tanto a quienes tengo al lado, mis oportunidades y mi crecimiento. Amo hablar todo esto con mis amigas, familias y con varias de ustedes compartir experiencias y alegrías. Es la vida misma”, finalizó.