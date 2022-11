Coni Piccoli reveló que se casará solo por el civil: “Nico no es creyente y yo no creo en la iglesia”

La exchica BKN, Constanza Piccoli dio a conocer algunos detalles sobre su futuro matrimonio con Nicolás Achá, esto tras comprometerse durante el 2021.

Cabe recordar que la pareja anunció su boda durante agosto del año pasado mientras se encontraban de viaje en Italia, en donde la joven mostró el anillo en sus redes sociales.

Ya han pasado varios meses de esta publicación, y aún no se concreta la ceremonia, por lo que uno de sus seguidores le consultó este romántico evento.

“Cuando te cases ¿Nos mostrarás tu vestido de novia?”, le escribió una seguidora, a lo que Piccoli respondió: “OBVIO QUE SI!! A todo esto tengo un reel con algunos vestidos que me encantaron pero no los elegí, les tinca que los suba?”.

Otro cibernauta preguntó sobre si se llevará a cabo en la iglesia o solamente será una ceremonia por el civil. “Me voy a casar solo por el civil, sin iglesia. Nico no es creyente y yo no creo en la iglesia, solo creo en Dios y otras cosas pero no en la iglesia”, reveló con sinceridad.

“Respeto mucho a la gente que sí cree, de verdad que la respeto un montón. Estuve en colegio católico toda mi vida pero uno va tomando sus propias decisiones y su propio camino con respecto a eso y eso es lo que a mi me deja super tranquila entonces como no tenemos ninguno de los dos apegos con la iglesia, solo lo vamos a hacer por el civil”, afirmó.

Finalmente, le consultaron sobre si quiere convertirse en madre en un futuro: “Ya tengo 2!”, contestó de entrada, refiriéndose a su gato y perro como sus hijos.

“Pero si hablamos de hijos humanos sí, me gustaría tener, pero aún no. Estoy en una etapa de la vida en la que me estoy priorizando”, explicó.