“Es momento de ser feliz”: El misterioso mensaje de Jorge Valdivia que hizo estallar las redes sociales

Desde que Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz confirmaron su quiebre matrimonial han estado publicando varios mensajes en redes sociales que llaman la atención de sus seguidores. De hecho, muchos los interpretan de distintas maneras.

Tal como consignó el sitio de La Cuarta, hace pocos mintos fue el turno del exjugador de fútbol, quien compartió una relajada postal posando al frente de la cámara con un atractivo look y un misterioso mensaje.

Más que su pose o look particular, lo que más llamó la atención de la fotografía posteada por Valdivia, fue el extraño mensaje con el cual acompañó la fotografía donde luce su imagen de soltero.

“Cómo dicen por ahí: ‘la vida es corta’ no la desaprovechen. Es momento de ser Feliz y pa ahí voy. Ya no miro pa’ atrás”, comentó el ahora ex esposo de Daniela Aránguiz, desatando una serie de comentarios en la misma foto.

