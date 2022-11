Hostigamientos y nula ayuda: Cientos de testimonios por robos dentro de las tiendas en mall del sector Oriente

Durante la jornada de este lunes, se dio a conocer un fuerte testimonio de una mujer que fue víctima de un robo con violencia mientras se encontraba en una tienda del Costanera Center, y la seguridad del recinto fue nula en cuanto a prestarle ayuda.

La denuncia se hizo a través de las redes sociales, en donde Muriel Aravena contó con detalles lo sucedido en la tienda Zara.

“Hace días quería contarles esto para que no les pase: me robaron en celular dentro de Zara, del mall Costanera Center! Hubiera sido un lanzaso, pero me di cuenta y me mostraron una pistola para que me quedara callada, andaba sola, me congelé!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la mujer de 35 años se acercó a la seguridad de la tienda y no obtuvo ayuda, simplemente la mandaron a bloquear sus pertenencias, tales como las tarjetas y su celular.

Realizó la denuncia en los servicios del Costanera Center y le aseguraron que “no pueden hacer nada porque no están en los espacios comunes del mall”.

Horas más tarde, y gracias al rastreo que poseen teléfonos, se percató que su celular se encontraba en el Persa Bio-Bio.

No es la única

Esta publicación logró ser viral en la red del pajarito, en donde cientos de cibernautas aseguraron que han sido víctimas del mismo modus operandi en Zara y en H&M del mall ubicado en Providencia.

“Me pasó lo mismo en el H&M del Costanera y no hacen nada. Hice una denuncia en la PDI porque me hostigan mandando links, llamando para les de mi contraseña y nada”, le respondió una usuaria.

Otra denuncia, asegura que llevó su caso a las autoridades, pero tampoco obtuvo una respuesta. “El guardia no hizo nada porque pasaba todos los días, justo pasó una patrulla al mall, corrí a avisar y me dijeron que no podían hacer nada, que fuera a bloquear todo (...) Hice la denuncia a los Carabineros y la Fiscalía cerró el caso por falta de pruebas”, relató.

Por su parte, otra persona aseguró que pidió revisar las cámaras de la tienda H&M tras darse cuenta que su móvil había desaparecido. “La encargada me dijo que sin una denuncia no pueden revisar las cámaras. Me reí en su casa y fui a bloquear mi número”.

Estos son algunos de los testimonios de robos dentro de las dependencias del Costanera Center, y otros centros comerciales del sector Oriente de la capital, entre ellos el Alto Las Condes y el Parque Arauco. Aunque hay un detalle que no varía: todos los robos son en Zara y H&M.

Los cibernautas aseguran que la solución es hacer la denuncia a Carabineros para hacer un seguimiento sobre los problemas de seguridad de las marcas mencionadas.

Asimismo, afirman que al momento de entrar a una tienda en el centro comercial, son los mismos guardias que te advierten de la situación y te aconsejan guardan tus pertenencias.