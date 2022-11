“Los tribunales de familia valen callampa”: Cata Pulido destroza a “papitos corazón”

La actriz Cata Pulido reveló la millonaria cifra de dinero que le adeuda su exmarido por concepto de pensión alimenticia y descargó todo su malestar contra los tribunales de familia, de los cuales dijo que “valen callampa”, en conversación con Patricia Maldonado en el programa de Youtube Las Indomables.

Todo surgió cuando comentaban los dichos de Savka Pollak, quien señaló que su expareja le debe 100 millones de pesos por el mismo motivo. Fue ahí cuando Maldonado le consultó cuánto dinero le debían a ella.

“A mi me deben 82 millones, ahora debe estar en 86…”, respondió con franqueza, ante lo cual su compañera le preguntó si creía que algún día le pagarían la deuda a lo que Pulido le respondió que no, pero su abogado solicitó que le retuvieran al padre de sus hijos el 10% de los fondos de la AFP.

“Por eso te digo, los tribunales de familia valen callampa. ¿Por qué a Savka le deben 100 millones? ¿Por qué a mí me deben? ¿Por qué a todo el mundo le deben? Está lleno de papitos corazón. El 85% de los papás de este país no pagan la pensión de alimentos. ¿Por qué tú llegas a deber esa cantidad?”, cuestionó Pulido.

Les importa “tres héctareas de...”

Además, aclaró que ella no fue quien exigió un monto alto, sino que el tribunal lo determinó la cifra.

“El kilo de guagua es caro. Y los cabros comen, van al colegio y se tienen que recrear. Gracias a Dios a mi siempre me fue bien. Yo ya me aburrí, ya ha estás alturas, ya chao, ya tiré la esponja, no me interesa”, confesó.

Por este motivo reiteró su crítica contra los tribunales de familia, puesto que según su parecer, ellos tendrían responsabilidad en que los padres no cumplan con los pagos.

“El tribunal acá también tiene responsabilidad, no sé, algo hay que hacer para que los papás paguen, lo que sea. Porque uno no le puede decir al cabro chico, ‘oye, no, sabes que no tengo plata, hoy día no vas a tomar leche. Hay unos hombres que tienen la capacidad de importarles tres hectáreas de… si tu no hijo no tiene que comer. Las mamás siempre son, algunas, no todas, las que finalmente, como sea, salen al paso”, finalizó con el reclamo que afecta a miles de mujeres.