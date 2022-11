“¿A quién le cabe en la cabeza?”: Sergio Rojas arremetió contra TV+ por encontrón entre Mauricio Israel y Savka Pollak

El martes recién pasado ocurrió un tenso momento en el programa Sígueme y te Sigo (TV+), donde Mauricio Israel y Savka Pollak tuvieron un fuerte encontrón que hizo al comentarista deportivo dejar el estudio.

Tal como consigna el portal MiraLoQueHizo, la pelea entre los dos rostros televisivos ocurrió cuando se pusieron a hablar sobre la pensión alimenticia y los padres deudores, a propósito de que Saka reveló la millonaria suma que le deben por eso.

Ante un comentario de Israel, ella saltó inmediatamente: “Un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho sobre este tema...se me hace súper difícil... para ser súper honesta, se me hace súper complicado porque tú representas todo lo que para mí resulta agresivo, porque el irse del país, dejar una hija chica... me parte el alma”.

Luego de esto Mauricio Israel abandonó el estudio y los panelistas del programa aseguraron que no sabían que ambos estarían al mismo tiempo en el lugar, por lo que el encontrón no habría sido planeado.

[ LEE TAMBIÉN: “Ella no sabía que estaba”: Andrés Baile reveló detalles del encontrón Savka-Israel ]

“A quién le cabe en la cabeza”

El periodista Sergio Rojas no pudo quedarse callado y dar su opinión al respecto de la pelea Israel-Savka, por eso habló a través de un video que compartió en las historias de su cuenta de Instagram, donde dijo que “cuando uno piensa que nada podía ser peor, la gente que está e la dirección del nuevo programa de TV+ se supera a sí misma”.

“A quién le cabe en la cabeza invitar a Mauricio Israel para hablar de paternidad, de pensiones alimenticias, o sea qué tiene el ser humano que está dirigiendo eso, en la cabeza”, cuestionó el periodista, que añadió que esto “claramente mal, es obvio”, agregó.

Además, aprovechó de repasar a Mauricio Israel, de quien dijo es “la persona más funada de Chile por ser un mal padre esté ahí al lado de Savka Pollak hablando de pensión alimenticia, o sea... Savka fue muy señorita al aguantar siquiera estar al lado de él”.