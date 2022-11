“Ella no sabía que estaba”: Andrés Baile reveló detalles del encontrón Savka-Israel

El periodista Andrés Baile contó a Publimetro detalles de lo que fue uno de los momentos más tensos ocurridos , hasta ahora, en el programa “Sígueme y te sigo” de TVMás, luego del round televisivo que protagonizaron Savka Pollak y Mauricio Israel, por diferencias de opiniones respecto al pago de pensiones alimenticias y responsabilidades parentales, a lo cual indicó que “la situación fue muy estresante, nunca pensamos que terminaría en eso”.

Todo comenzó luego que Pollak llegara al estudio para conversar respecto de la deuda de 100 millones de pesos que su exmarido le debe por la pensión de alimentos de sus hijos y le tocara sentarse al lado del comentarista deportivo, quien tiene tejado de vidrio por ser un padre ausente en la crianza de su hija.

Si bien, en un comienzo, la conversación fluyó normal, fue con las intervenciones de Israel que la modelo entró en cólera.

“No puedo estar con este señor al lado, me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto... que se mande a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga”, afirmó Savka, quien encontró la pronta defensa del aludido.

“No le dije quién más estaba”

Ante esto, Andrés Baile reveló el tras bambalinas de la mediática polémica.

“La situación fue muy estresante. La verdad nunca pensamos que terminaría en eso. Ella no sabía que iba (Mauricio), yo la invité personalmente por teléfono, pero no le dije quién más estaba. Y como ella llegó más tarde del inicio del programa, porque no podía antes, entró y al sentarse cachó que estaba Mauricio ahí”.

Respecto a por qué motivo no le comunicaron que el comentarista estaría de invitado, Baile explicó que simplemente no imaginaron que podría quedar la grande.

“No fue nuestra intención armar un conflicto de esa situación, al contrario. Nosotros le preguntamos a Mauricio, porque sabíamos que íbamos a hablar el tema de Savka, si tenía problemas con la pensión alimenticia y dijo que no, que él tenía todo eso solucionado, que no le debía dinero a nadie de su familia por la pensión”.

Finalmente, una vez terminado el programa pudieron conversar con Savka, dando por cerrado el tema.

“Pudimos conversar con ella antes que se fuera y no estaba molesta. Tenía entre ceja y ceja a Mauricio. A lo mejor todo se hubiese solucionado si me dice antes no me quiero sentar al lado de Mauricio, tengo dramas o lo separamos en un bloque. Pero todo pasó muy rápido. Nunca es grato cuando dos personas amigas se confrontan delante tuyo”, cerró el periodista y empresario.