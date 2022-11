“Fue incómodo encontrarme con él”: Savka Pollak sobre tenso momento con Mauricio Israel

Tras el tenso momento entre Savka Pollak y Mauricio Israel en el programa “Sígueme y te sigo”, de TV+, la periodista conversó con Publimetro respecto al round televisivo que tuvo con el comentarista deportivo, debido a la problemática que existe a nivel país sobre las pensiones alimenticias donde a ella y sus hijos le adeudan más de 100 millones de pesos y él, tiene tejado de vidrio.

“Fue incómodo encontrarme con él. Fue complejo, pero de verdad, lo que importa es qué hay un sistema que no está funcionando”, comentó la modelo y animadora de televisión, quien reconoció que no sabía que Israel estaría de invitado en el programa.

-¿Sintió que fue una encerrona?

-”No sé, no es lo importante. Es que yo no tengo nada que ocultar así que no veo qué encerrona me podrían hacer. Claramente fue un invitado que me puso incómoda. (Pero) si sirve para hablar de este tema que es tan importante, que vengan las encerronas. El tema acá son las miles de mujeres e hijos hijas y adolescentes que están invisibilizados por todo un sistema social que finalmente permite que se mantenga esta situación”.

-Hubo gente que la apoyó y otra que la encontró agresiva, ¿Qué opina al respecto?

-”Pienso que el apoyo o no apoyo no es la razón por la que expongo el tema. Lo hago porque hay un dolor que no está siendo visibilizado. Un dolor que se ha transmitido por generaciones, que ha trascendido gobiernos y sigue estando en deuda con muchas muchas personas cuidadoras de nuestro país. El sistema tiene a las madres e hijos realmente desprovisto. Los relatos que escucho a diario son tremendos, desgarradores, inhumanos e incomprensibles”.

-¿Qué propone usted?

-”Hoy se está implementado una nueva ley de pensión de alimentos que ayudará bastante. Creo que las penas deberían ser más rápidas. La cantidad de órdenes de arresto que se despachan y las que realmente son efectivas son asimétricas. Por otro lado, hay varios a los que les da lo mismo ir a dormir unos días a la cárcel, después salen y siguen sin pagar...Donde vayas encuentras una madre que cría sola, un hijo que fue abandonado por alguno de sus cuidadores, una abuela que cría nietos… el abanico es inmenso y abarca a tal punto de la población que, en alguna medida, todos lo sufrimos de alguna manera. Somos cuidadores invisibles y castigadas por un sistema que dificulta las labores de cuidado”, sentenció.

Actualmente, Savka Pollak participa y apoya distintas organizaciones, como Resistencia Materna y La Cuchara Feminista que trabajan en proyectos como el abandono paterno.