“Juraban que eras tú”: Eduardo Fuentes y su juguetón troleo a Millaray Viera luego que TVN lo confirmara en el matinal

Luego de varias especulaciones de la prensa y programas faranduleros, respecto del nombre de la conductora que acompañaría a Eduardo Fuentes en la conducción de “Buenos días a todos”, este viernes los encargados de TVN oficializaron el regreso de María Luisa Godoy a la animación del matinal del canal público.

Un golpe noticioso que no estaba en los cálculos de ningún opinólogo, que en programas como “Zona de estrellas” o “Sígueme y te sigo”, se la habían jugado con figuras como Diana Bolocco, Ivette Vergara, Constanza Santa María e incluso la recientemente desvinculada de Chilevisión, Millaray Viera, precisamente la víctima de un jocoso troleo por parte de Fuentes.

Esto, luego que el periodista, a pocos minutos de oficializarse su puesto en el matinal, publicara un posteo en su cuenta oficial de Instagram donde expresaba su felicidad de “sumarme junto a María Luisa Godoy a un gran equipo y enfrentar el hermoso desafío de estar en sus corazones cada mañana. Pronto”.

El troleo de Eduardo Fuentes

Porque, como era de esperar, los comentarios de apoyo y felicitaciones al periodista llegaron por cientos a su publicación en la red social, donde varios rostros del canal público y otras figuras de la escena televisiva nacional le dieron su “me gusta” a la nueva dupla mañanera. Entre ellos, el de la propia Millaray.

“¡Qué emoción! ¡Lo van a hacer increíble @fuentesilva @marigodoyibanez! Los quiero y admiro”, escribió la exconductora de “Sabingo”, quien prontamente se encontró con la particular respuesta de Eduardo.

“@millarayviera y ayer juraban que eras tú, jajajá. Gracias querida, eres lo máximo”, que provocó la inmediata de Viera con una serie de emojis de caras sonrientes.

Los saludos, en todo caso, no fueron solamente de la animadora que, se especula, mantiene conversaciones con TVN para incorporarse al canal, sino que de otros rostros como el de Diana Bolocco (“todo el éxito del mundo querido amigo”), otro nombre que circuló en los pasillos de la señal pública para sumarse al matinal.

Eduardo Fuentes y su jocoso diálogo con Millaray Viera. Fuente: Instagram @fuentesilva.

“Me siento tremendamente feliz de poder conducir el matinal de la televisión pública chilena, posiblemente una de las marcas más importantes y queridas de la televisión nacional. Feliz de estar acompañado de María Luisa, quien no solo aporta la frescura y alegría que requiere un espacio como este, sino que también la mirada social, algo sumamente importante en el Chile que busca verse reflejado en pantalla. Tenemos muchas ganas de ser un aporte y continuar el gran trabajo que nuestros amigos y colegas han hecho hasta ahora. Sin duda, un gran paso en mi vida”, señaló el periodista en las plataformas oficiales de TVN, mismas palabras que tuvo Godoy para confirmar su regreso al matinal.

“Tengo un tremendo cariño por el matinal y el equipo. Ha sido mi segunda casa durante seis años y es el lugar donde he tenido mi mayor aprendizaje y crecimiento profesional. Lo pensé mucho. No es fácil, como tantas mujeres saben, compatibilizar un trabajo tan intenso con la crianza de los hijos. Pero me da mucha tranquilidad saber que cuento con un equipo muy potente, al que quiero mucho, y con un compañero excepcional como Eduardo. Estoy feliz de volver al matinal que tiene una misión pública y hacerlo con un tremendo partner como Eduardo. Tiene mucha energía y las instancias en las que hemos compartido lo pasamos muy bien y queremos transmitir esa buena onda a los hogares”, afirmó.