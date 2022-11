¿Naya Fácil vuelve al oficio más antiguo del mundo?: “El mercado está bueno”, asegura

Naya Fácil no suele tener mucho filtro. Y eso quedó más que demostrado cuando la joven respondió una pregunta en redes sociales que fue absolutamente al cayo: “Naya, ¿alguna vez has pensado en volver a ser pu**?”

La consulta fue hecha por un fan y Naya Fácil decidió contestar sin mayores rodeos a través de su cuenta de TikTok, donde acumula sobre 843 mil seguidores y suma más de 6 millones 300 mil Me Gusta.

Fue a través de esa red social que dijo: “Sí... me lo he planteado muchísimo. De hecho, en mi Twitter tengo publicada una publicación (sic) más o menos relacionada con esto. Y el mercado está bueno. Pero no sé si retroceder... si yo ya salí de ahí”.

Cabe recordar que en último tiempo la joven ha explorado distintas facetas como influencer. Desde la publicidad y rifas que incluyen su casa como el premio mayor, y que incluso ha probado suerte en el mundo de la música.

A pesar de ser basante desprejuiciada con su propio historial, Naya Fácil reveló esta semana que una vez se sintió intimidada por el oficio de un chico con el que había tenido una cita debido a su peculiar trabajo del joven.