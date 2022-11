“Siempre en el rol de una expareja tóxica”: Thais Jordao lapidó críticas de Marlene de la Fuente a Iván Núñez

La brasileña Thais Jordao, actual pareja del periodista y rostro de TVN, Iván Núñez, publicó este domingo en sus redes sociales una extensa y profunda reflexión en la que cuestionó las últimas críticas que la exesposa del lector de noticias, Marlene de la Fuente, realizó en su contra en un streaming de Tonka Tomicic.

Bajo el título “Carta abierta”, Jordao publicó en su cuenta de Instagram un extenso comunicado donde, entre otras cosas, le recomendó a De la Fuente “vestirse de amor propio y dignidad” y dejar de exponer “su vida íntima”, ya que con ello no sólo afecta a su exmarido sino que abre una herida que acabará afectando a los hijos del exmatrimonio.

“Esperando que todo lo anterior sea lo último que se hable por el bien de todos y en especial de menores. Buena semana y por favor cortemos con las tonteras”, escribió la brasileña, quien expuso en varios puntos lo que, a su juicio, han sido las desacertadas apariciones de Marlene en programas de farándula.

Las críticas a Marlene de la Fuente

“Dado que las personas en general toman de mi Instagram parte de mis respuestas, y luego las replican, acorde a lo que entienden y no representa en ninguna medida lo que yo realmente hablo; y por respeto a mi familia y a mi persona les digo que esta será la última vez que tocaré este asunto. Dado lo anterior, dejaré que la señora (De la Fuente) continúe con su propia pelea sola, ya que las personas a estas alturas ya no aguantan más una teleserie venezolana. Es demasiada ordinariez”, inició Jordao, quien acusó malintención y premeditación de la ex de Núñez en mediatizar un tema del que sólo se conoce una versión de los hechos.

“Me respaldan los comentarios que la gente ha realizado respecto de eso. Hace tres años vengo recibiendo junto a mi pareja ataques coordinados que son compartidos en un grupo de WhatsApp donde se solicita que nos bombardeen en nuestras redes sociales y en las publicaciones de las páginas de farándula. Eso sólo puede ser de alguien mal intencionado y enfermo. Por mucho tiempo mantuve silencio y me mantuve al margen, ya que para mí los temas familiares deben ser tratados en familia. Sin embargo, tuve que salir no sólo a defenderme a mí, sino a mi entorno, ya que quien dirige este boicot conoce perfectamente bien la magnitud de alcance de una Fake News, convirtiendo algo falso en un tema de interés para la opinión pública”, expuso.

“Es lamentable que esa misma persona que tiene la fuerza para trabajar de esa forma en redes sociales, creando el efecto manada, no utilice su talento para trabajar y ganarse la vida dignamente. Claramente podría tener un muy buen futuro. El desgaste de aquella mala acción sólo genera daño. No sólo a nosotros, sino a su entorno”, recalcó.

“Actuar desde el dolor sólo genera daño colectivo, y lo que es peor, se acostumbran a manipular situaciones. Por lo anterior, sólo me queda reflexionar que la señora De la Fuente se ha quedado, lamentablemente, anclada a un pasado, a una historia que ya pasó hace más de tres años. Es como si abrieran las puertas de la cárcel y usted aún no decide salir. Lo único que yo puedo hacer es invitarla a vestirse de amor propio y dignidad y que pueda continuar con su vida. Para que no genere tanto karma negativo. Pareciera que su vida no tiene nada de nuevo para mostrar. Buscar su felicidad y la de su entorno debiera ser su prioridad. Exponerse o exponer su vida privada la daña profundamente a usted, a sus hijos y entorno, y reparar es cada vez más difícil. Más aún si todo recae en el progenitor. El odio envenena el alma”, agregó la brasileña, quien deslizó la posibilidad que la periodista tenga severos problemas de salud mental.

“Y si se quiere pensar en salvaguardar a menores de edad, debiera ser el amor y la buena relación la que predomine. Si todo eso no lo ve, creo que es momento de buscar ayuda profesional urgente. Si usted decide ir a programas de televisión, radio o medios escritos para hablar de su vida es su decisión, pero hable de usted solamente. Porque su situación expuesta de nada ayuda a la opinión pública. Nada enseña. Nada aporta. Ya que más bien, está siempre en el rol de una expareja tóxica que expone su intimidad sin ningún fin educativo o aportando a la sociedad. Siendo humillante primero para usted, y luego para todo el entorno”, afirmó.

“¿En qué aporta y a quién le puede interesar que usted es lo suficientemente aburrida que no logró sacar el interés de su hombre en usted? Claramente no conocemos a la misma persona. Usted puede hablar de usted y de sus cosas, tales como uñas, pelo, deporte y todo lo que quiera, sin embargo, sus problemas familiares le sugiero tratarlos al interior de su hogar y sino, en la justicia, como corresponde. Todo lo que haya sucedido fue hace tres años. Y todo debió quedar al interior de la familia y aceptar, afrontar y reparar para sanar. Todo lo que ha sucedido públicamente sólo demuestra desequilibrio, inestabilidad, rabia, dolor, daño que no sólo perjudica a los adultos que como tales debemos sanar, acá lo más complejo es el daño a menores y el reparo hacia ellos. Los temas de adultos y entre quienes suceden no de la opinión pública y menos de la involucración de los menores”, agregó la brasileña, quien incluso puso en duda la versión entregada por De la Fuente en los últimos espacios donde ha reclamado en contra de Núñez.

“A esta altura hay mucha inconsistencia de su parte: habla de no tener problemas de relacionamiento con su expareja. Incluso ha llegado a insinuar que la vida sexual no era de las más felices. Eso claramente es un problema de pareja que se trabaja con la pareja, no con la opinión pública. Asimismo, usted habla que no puede trabajar porque es mamá y después cuenta que trabaja con esfuerzo. ¿No cree que hay inconsistencias que las personas sí se dan cuenta? ¿De verdad usted cree que estos temas son de interés público? ¿No será mejor aportar con trabajo o noticias positivas sobre tantos temas que afectan a este país? Las declaraciones carecen mucho de fundamentos y caen en un argumento sesgado y repetitivo”, se preguntó.

“Para su conocimiento, yo trabajo en el rubro del agua en una extraordinaria empresa que está acorde al cuidado del medioambiente, ya que mi objetivo siempre es aportar a esta sociedad con temas de real interés. Una cuenta de una escuela de 1.000 alumnos de la comuna donde usted vive (Las Condes) gasta en promedio $520.000 de agua. El no pago de tres meses permite que la empresa corte el suministro. ¿Será posible que en un hogar con cinco personas se gaste lo mismo? Creo que a lo menos hay una inconsistencia. Y mínimo se debiera de reclamar a la empresa de agua para revisión. Esto normalmente lo hace alguien que está interesada en su presupuesto familiar mensual y que se preocupa no sólo de la familia, de los gastos del medioambiente. Quien no haga este ejercicio claramente no tiene idea de cuentas, pagos o cálculos. Lo anterior, puede generar falsas informaciones como entregar información en entrevistas de valores que se desconocen, como $1,4 o más millones por semana en programas de televisión. Le insisto, es más preocupante hablar de qué podemos hacer con el tema del agua en familias que tienen presupuestos acotados, en personas que trabajan y el valor mensual sube al salir en un show quejándose de temas netamente caseros”, explicó Thais, cuyas últimas palabras las utilizó para acusar a la periodista de haberse apropiado irregularmente de tres propiedades compradas por el periodista de TVN.

“Todo lo anterior se puede entender de una persona que tiene rabia, despecho, dolor o ganas de aparecer en pantalla. Y aún cuando se hable sólo de tragedias. ¿Por qué no habla usted de los tres departamentos que compró su expareja y que usted, de manera ilícita, utilizando artimañas, pasó a nombre de su madre? Acá claramente usted no sólo recibe pensión, sino además el arriendo de esos bienes que nunca fueron de usted. El dolor, despecho y victimización siempre es más ‘jugoso’ para estar vigente en farándula de segunda categoría, que ir de frente con la realidad. Este tema sí que sería interesante que explicara”, finalizó.

Thais Jordao y su respuesta a Marlene de la Fuente. Fuente: Instagram @thaajordao7.

La respuesta de Thais Jordao. Fuente: Instagram @thaajordao7.