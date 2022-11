“Pensé que te gustaba más Bad Bunny”: Natalia Valdenito trolea a Felipe Kast en Twitter

Durante esta jornada se dio a conocer el fallecimiento del cantautor Pablo Milanés, y varios rostros conocidos han dejado sus palabras al cubano, entre ellos Felipe Kast. Sin embargo, Natalia Valdebenito aprovechó la instancia para molestar al senador.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario escribió un mensaje recordando al autor de “Yolanda”: “Murió Pablo Milanés, un valiente que no tuvo miedo de levantar la voz contra los crímenes y la hipocresía de la dictadura cubana”, aseguró de entrada.

“No estuvo dispuesto a quedarse en silencio por dinero ni por seguridad”, sostuvo el senador.

Murió Pablo Milanés, un valiente que no tuvo miedo de levantar la voz contra los crímenes y la hipocresía de la dictadura cubana. No estuvo dispuesto a quedarse en silencio por dinero ni por seguridad pic.twitter.com/pDEE7jxpKa — Felipe Kast (@felipekast) November 22, 2022

A los pocos minutos, llegó la excomediante del “Club de la Comedia” a sacarle algunos trapitos al sol: “Y tú no tienes miedo de defender el legado del dictador de tu país. Estai clarito”.

Sin embargo, agregó su cuota de humor: “Aunque pensé que te gustaba más Bad Bunny”, comentó haciendo referencia al video de Kast junto a una mujer en su auto, puesto que iban escuchando al puertorriqueño.

Tweet de Natalia Valdebenito

Finalmente, uno de los usuarios de la red social decidió responder a los dichos de la comediante pidiendo que “debería quitar solo unos minutitos el candado (el modo privado) para poder darle RT a este gran tuit”.

A lo que Natalia le respondió con sinceridad que “la seguridad primero. Felipe y sus amigos me han enseñado que mejor mantenerlos lejos... Porque si no “usarán todas las herramientas para callarme. Así me dijeron”.

“No quiero saber cuáles son, aunque hace un rato las estoy notando. La pura verdad no más”, sentenció Valdebenito.