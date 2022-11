“La más hermosa”: Millaray Viera agradeció el homenaje que le hizo CHV en su despedida de “Yo soy”

Millaray Viera compartió este miércoles a sus seguidores de redes sociales los detalles de su última grabación oficial del programa “Yo soy”, en lo que fue su despedida oficial del estelar de Chilevisión luego de haber confirmado el pasado 16 de noviembre su desvinculación de la señal privada.

En sus historias de Instagram fue que la animadora avisó que en los próximos días sus fanáticos podrán ver en las pantallas del canal de propiedad de Paramount el episodio que grabó ayer y que, en sus palabras, mostrará “la despedida más hermosa y más emocionante con la que pudiera haber soñado”.

En dicha publicación de la red social, donde también escribió un categórico “¡Gracias compañeritos! ¡Los amo!”, Viera dio rienda suelta a sus sentimientos por su primera despedida oficial, la cual seguirá en los próximos días cuando vuelva a los estudios de Machasa para grabar “Sabingo” junto a Juan Pablo Queraltó.

La despedida oficial de Millaray Viera

“Acabo de llegar, a mi casa, después de mi primera despedida de Chilevisión. Mi despedida en cámara de ‘Yo soy’, porque después tengo mi carrete también de ‘Yo soy’, que me organizaron, jajajá. Y fue la despedida más hermosa y más emocionante con la que pudiera haber soñado. De verdad que se pasaron, jajajá. Ya la van a ver pronto por las pantallas de Chilevisión”, señaló la animadora.

“Me queda también mi despedida de ‘Sabingo’. Mi despedida en cámara de ‘Sabingo’ y carrete de ‘Sabingo’ también”, prosiguió la figura televisiva, quien luego de no acordar una mejora económica en su contrato de 2023, decidió alejarse de la señal en la cual consiguió su mayor notoriedad televisiva.

“Han sido días muy emocionantes y muy bonitos también. De sentir ese amor que nos tenemos con mis compañeritos, que voy a llevar siempre en mi corazón. Que son mis amigos, hermanos. Muy bonito todo”, finalizó Viera.

Cabe recordar que el pasado 16 de noviembre la propia animadora confirmó en esta misma plataforma social su salida del canal para buscar nuevos proyectos profesionales, en los cuales espera “seguir contando” con el “cariño” que sus seguidores le dieron en su estadía en CHV.

“Fui muy feliz en este lugar gracias a ellos (sus compañeros en los programas ‘Yo soy’ y ‘Sabingo’), y todo lo que hoy soy profesionalmente, todo lo que he aprendido y lo que he crecido en estos años, se lo debo antes que nadie a mis compañeros, que, con su cariño, paciencia y generosidad, me ayudaron a encontrar mi camino”, expresó en la ocasión Viera, quien pese a las infructuosas negociaciones con los ejecutivos del canal, se despidió de ellos agradeciéndoles por el apoyo que recibió durante los años que estuvo en CHV.

“Gracias Chilevisión por confiar en mí y por abrirme oportunidades que me permitieron desempeñar dos roles distintos, pero ambos desafiantes y fascinantes, como animadora del Prime del canal en ‘Yo Soy’, y conductora en terreno de un programa cultural que recorre Chile, ‘Sabingo’, ambos premiados por el público como líderes en sus respectivos horarios”, afirmó.