“Creo que es un error...”: Christell Rodríguez reaccionó a los polémicos dichos de Cecilia Bolocco

Los polémicos dichos de Cecilia Bolocco hablando de las mujeres de talla grande hicieron reaccionar a la ex chica Rojo, Christell Rodríguez.

Recordemos través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo aseguró que no traía tallas tan grandes, haciendo un llamado a “comer menos” a las mujeres para “agradarle a los hombres” y para cuidar su salud, lo que generó una batahola mediática pocas veces vista.

La joven cantante no pudo excluirse de la polémica, porque en sus historias de Instagram le respondió a un usuario que le preguntó qué opinaba sobre los dichos de Bolocco, tal como consigna el sitio de La Cuarta.

“Obviamente no estoy de acuerdo con los dichos. De partida esa relación entre que una persona es gorda porque come mucho creo que es un error pero también entiendo de que es algo que en tiempos antiguos también era así, o sea siempre se ha relacionado de esa manera”, señaló la influencer.

“Entonces en realidad en base a eso si ella no se informa y no es algo que quizás es un tema que le interese va a hablar desde la ignorancia. Y bueno, no estoy de acuerdo tampoco con el tema como del consejo de ‘Y así también les va mejor con los hombres’ porque uno no vive en ese centro al menos y es una lástima porque igual es una persona con harta influencia y la siguen hartos adultos”, añadió generando diversas reacciones.

