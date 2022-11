“Pide perdón primero para continuar”: Cristián de la Fuente reaparece tras encuentro con Angélica Castro y se llena de críticas

Cristián de la Fuente y Angélica Castro fueron vistos juntos nuevamente durante este viernes en la ceremonia escolar de su hija, Laura de la Fuente, tras salir de cuarto medio.

A raíz de esta situación, el actor compartió una reflexión en sus redes sociales: “Terminando una gran semana. Hoy tocó trabajo en la @fach_chile_oficial donde con orgullo sirvo como oficial hace más de 24 años (...) Se vienen muchas cosas nuevas. Agradecido de la vida y viviendo un día a la vez”, escribió de entrada.

En la misma línea, contó que durante “el domingo pasado mi hija me enseñó una lección increíble “hay días en que crees que no vas a poder caminar y sin darte cuenta terminas corriendo” por eso no dejen de soñar”, contó.

“No dejen de luchar. No dejen de trabajar por sus metas. No dejen de luchar por sus ideales. La vida se construye un día a la vez. Las maratones se corren un paso a la vez…¡Vamos que se puede!”, les aconsejó a sus seguidores.

Usuarios no olvidan la infidelidad

Aunque recibió varios elogios por su frase motivacional, otros cibernautas decidieron criticar con todo a Cristián de la Fuente tras la infidelidad a Angélica Castro.

“Pide perdón primero para continuar”, escribió una usuaria, a lo que Cristián de la Fuente contestó: “¿A usted? No entendí. Usted haga lo que tenga que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer”, sentenció.

“Lo más triste es la separación y falta de verdad”, lo encaró otro cibernauta

“Lo siento. Qué pena que estés viviendo eso en tu vida”, le respondió el actor.

Finalmente, una seguidora le sugirió que “incluye en tus lecciones el pedir perdón con sinceridad extrema. Reconocer debilidades y quizás un poco de soberbia y sobre exposición”.

Cristián de la Fuente solo se limitó a decir que bloqueará a la “gente mala onda”.

Cristián de la Fuente | Instagram

