Pamela Díaz necesita ayuda para curar sus males: “Voy a ir donde una sanadora”

En el último capítulo del podcast “Hoy es Hoy”, Pamela Díaz tuvo una grata y profunda conversación junto a su co-animadora Chiqui Aguayo y sus invitados Dj Méndez y Rodrigo Salinas.

En medio del diálogo que los llevó a hablar desde la visita de Leo a la Mansión Playboy hasta anécdotas más personales sobre cada uno, la “Fiera” aprovechó de hablar que llevará a cabo un proceso para dejar enterrados todos sus males.

“Yo ahora me voy a ir a sanar... Voy a ir donde una sanadora”, aseguró Pamela Díaz tras la declaración de Dj Méndez sobre buscar la tranquilidad en su vida.

Según las palabras de la animadora, en estos momentos se encuentra trabajando con una sanadora de la comuna de Peñalolén y prometió dar el dato luego de vivir la experiencia in situ.

“Yo ya sé lo que quiero, entonces necesito una ayuda más como... No es que me digan qué es lo que tengo que hacer, sino como sentirme yo más segura. Es probable que voy a encontrar una respuesta y si no es ahí, será en otro lado”, comentó Pamela.

“¿Y psicólogo? ¿Has ido alguna vez al psicólogo?”, preguntó Chiqui Aguayo.

“No, porque me hizo leer, entonces me cargó”, respondió con sinceridad Pamela Díaz.