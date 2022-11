Benjamín Vicuña hizo sentida reflexión en redes para conmemorar en solitario su cumpleaños

Benjamín Vicuña conmovió a sus seguidores de Instagram al realizar este martes 29 de noviembre una sentida reflexión en la red social con motivo de su cumpleaños número 44.

La publicación la hizo el actor chileno junto a una fotografía suya de infancia, donde enfatizó el hecho que a pesar de sus más de cuatro décadas de vida aún “tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo”.

La reflexión, que fue ampliamente celebrada por los seguidores de Vicuña y variadas figuras del espectáculo nacional y argentino -donde ha consolidado su carrera actoral-, llegó a dos días de haber participado en el programa “Todo por ti”, de Cecilia Bolocco, donde compartió escena con su madre (Isabel Luco), con quien compartió recuerdos familiares y reveló los duros momentos que ha enfrentado estos últimos años con la muerte de su padre, de su hija, su soltería y sus frustradas relaciones amorosas con las argentinas Carolina Ardohain y Eugenia Suárez.

La reflexión de Benjamín Vicuña

“Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé dónde guardar y me falta tanto que no sé por dónde empezar”, inició el actor su sentida y solitaria conmemoración, en la cual reconoció sus deseos de “mirar el futuro con los ojos del señor de la foto (su versión infantil)”.

“Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: ‘Tranquilo, todo va a estar bien’. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín”, finalizó.

La publicación de Benjamín Vicuña para conmemorar 44 años. Fuente: Instagram @benjaminvicuna.ok.

Sus palabras llegaron a varios de sus colegas, entre ellos, a la nacional Leonor Varela, quien destacó el deseo de Vicuña de rescatar la inocencia de su infancia para construir su futuro camino a los 50 años, con un sincero “feliz cumpleaños al niño y al señor. Que le vida te regale todo lo que más necesitas”.