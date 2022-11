“¿Cómo lo haces para generar tanto?”: Nano Calderón ostentó millones en billetes y respondió a sus fans

No es primera vez que lo hace y resulta que durante la tarde de hoy , miércoles, Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, volvió a exhibir grandes sumas de dinero a través de sus historias de Instagram.

El hermano de Kel mostró una bolsa con millones que no dejaron de llamar la atención, aunque más llamativa fue la respuesta que le entregó a un seguidor que le consultó: “¿Cómo lo haces para generar tanto?”.

El joven hijo de Argandoña respondió de vuelta: “OnlyFans”.

Después subió otras historias donde da a entender que entrega este dinero a 5 ganadores, elegidos entre quienes participan de un sorteo: “Siempre doy 5 ganadores para disfrutar mejor esta navidad. Recién el lunes 12 estarán cuáles son los pasos, así que no me pregunten jajá, atentos no más” , aseguró Nano.

Solo hace un par de días, otro seguidor de Henán Junior le preguntó también por qué ostentaba tanto sus lujos y según consignó el portal de Radio Cooperativa, el hermano chico de Kel respondió: “Porque se me da la gana” y agregó que lo hace así como sube “fotos del auto, de un paisaje, de una Coca-Cola, etc”.

“Mucha gente me escribe que se motiva con mis historias, y joya (sic) que sea así (...) Ahora la gente que se lo toma a mal y se pone a llorar por una historia, llorará por una historia mía, una historia del vecino o al salir a la calle, por lo que no estoy ni ahí con esa mentalidad, bloquear y era”, dijo en esa oportunidad.

“A mí me entretiene mucho más seguir gente que me motiva. Si me gustan los autos, sigo a quien suba autos. Si me gusta la plata, sigo a quien suba plata. Si me gustan las motos, que suba motos. Para seguir hueones (sic) drogándose y tirándole palos a la ex, no estoy”, explicó también.

Instagram Nano Calderón

