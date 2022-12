“Los mejores años profesionales de mi vida”: Álvaro Ballero le dijo adiós a Canal 13 con emotiva carta

Ayer miércoles se supo que Álvaro Ballero, conocido ex chico reality y ejecutivo de Canal 13, dejó la estación televisiva tras más de diez años trabajando en el lugar.

La información apareció en distintos medios, pero hasta ahora, el ex protagonista de la fama no se había referido al asunto.

Tal como consignó el sitio de La Cuarta, Ballero publicó hace poco una emotiva despedida en su Instagram, donde agradece a las personas que trabajaron con él y sobre todo al canal que le dio la oportunidad de desarrollarse laboralmente..

“Fueron 10 años, los mejores años profesionales de mi vida. Sólo me queda agradecer, desde los jefes que creyeron en mí, me dieron oportunidades que ni siquiera yo me las hubiera dado, me obligaron a arriesgar, cuando mi inseguirdad no me permitía avanzar, creyendo que el fantasma del “chico reality” era más fuerte, y asumiendo el riesgo”, dijo al comenzar su agradecimiento.

Luego agregó que: “Hice de mi pega, mi pasión, la oportunidad de poder liderar equipos creativos, fue desafiante, a ratos dando muchas batallas para lograr que una idea descabellada termine siendo un trabajo de excelencia, hasta ganamos el galardón más importante a nivel mundial de la industria de la entretenimiento con nuestra primera campaña “in-house” del 13, y sí, terminamos haciendo la campaña que siempre soñamos con el Profesor Rossa, que hoy está al aire”.

“Gracias a mi equipo, ustedes fueron todo, hicimos locuras que nunca antes se habían logrado en la industria, sólo gracias a sus inconmensurables talentos”, aseguró Ballero.

Por último le envió un mensaje a todas las personas que lo llamaron por este motivo: “Gracias a todos los clientes que me han escrito y llamado, que fueron los que creyeron en nuestro equipo y junto a ustedes hicimos proyectos épicos. Gracias a los rostros y profesionales de la industria que han copado mi celular de mensajes luminosos y de agradecimiento, es mutuo”.

