Vesta Lugg explicó su distanciamiento con Kel Calderón

Vesta Lugg y Kel Calderón se distanciaron hace varios años, eran uña y mugre y nadie lo negaba, pero algo ocurrió que nunca más se les vio tan unidas como solían ser. Pese a todo, hoy la rubia ex Bakan se refirió a esta amistad que toda Farandulandia conoció a través de los medios.

Hubo distintas versiones del por qué ya no son más amigas, de hecho, fue a fines de 2018 cuando se dio a conocer que habían terminado distanciadas. Recordemos además que ambas conformaban uno de los dúos de la publicidad más cotizados, y solían aparecer juntas en pantalla constantemente, tal como consigna el sitio MiraLoqueHizo.

Sobre lo qué pasó realmente no hubo muchos detalles, aunque ellas confirmaron el distanciamiento. Han pasado cuatro años de ese momento y hoy la rubia Vesta decidió hablar ante una pregunta que le hizo uno de sus seguidores en Instagram.

“¿Ya no son amigas con la Kel?” , fue una de las interrogantes que le llegó a la cantante, consulta que Lugg decidió responder con una potente reflexión.

“Las amistades tienen ciclos como la vida misma!”, afirmó en primera instancia la influencer y agregó que: “La Kel es una tremenda mujer y le deseo puras cosa atómicas”.

Recordemos que cuando dieron a conocer este inesperado distanciamiento, Kel Calderón justificó el fin de la amistad entre ambas con un viaje que hizo su examiga hacia afuera del país.

“Vesta se fue a vivir afuera no más. Las cosas no tiene por qué ser forzadas. Se dan o no se dan. Las amistades mutan”, aseguró en ese momento la hija de Raquel Argandoña.

Pese a la buena onda que se envían mutuamente no hemos vuelto a ver juntas a Vesta Lugg y Kel Calderón.

